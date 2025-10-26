Подробно търсене

Десет ранени при атака с руски дронове край Суми, съобщиха местните власти

Габриела Големанска
Десет ранени при атака с руски дронове край Суми, съобщиха местните власти
Десет ранени при атака с руски дронове край Суми, съобщиха местните власти
Илюстративно изображение. Полицай стои до двигател на дрон след руска атака по Украйна, снимка: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Киев,  
26.10.2025 22:42
 (БТА)
Десет души бяха ранени при атака с руски дронове, поразили минибус близо до град Суми, предаде ДПА, като се позова на представители на регионалните власти.

Двама от ранените са в критично състояние. Сред ранените има и две деца.

Същевременно атака с украински дронове причини значителни щети в окупирания от Русия полуостров Крим, според украинското военно разузнаване. Три радарни станции и  един десантен плавателен съд са били поразени.

Руската противовъздушна отбрана пък е свалила най-малко шест украински дрона, насочили се към столицата на Русия - Москва, предаде ТАСС.

/ГГ/

Към 00:19 на 27.10.2025 Новините от днес

