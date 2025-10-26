ЦСКА записа втора поредна победа в шампионата

Среща от 13-ия кръг на efbet Лига:

ЦСКА - Берое - 5:1 (2:0)

голмайстори: 1:0 Петко Панайотов 39, 2:0 Йоанис Питас 45, 3:0 Илиан Илиев 48, 4:0 Йоанис Питас 52, 5:0 Леандро Годой 59, 5:1 Исмаел Ферер 87

стадион: Васил Левски

главен съдия: Никола Попов

жълти картони:

- ЦСКА: Лумбард Делова

- Берое: Кайо Лопеш, Факундо Константини

състави:

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Пастор (72-Мартин Стойчев), Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Анхело Мартино (61-Сейни Санянг), Илиан Илиев (72-Давид Сегер), Петко Панайотов (83-Юлиан Илиев), Джеймс Ето'о, Бруно Жордао, Йоанис Питас, Леандро Годой (61-Георги Чорбаджийски)

Берое: Артур Мота, Хуан Пабло Саломони, Факундо Костантини, Кайо Лопес, Хуанка Пинеда, Йесид Валбуена (46-Мирослав Георгиев), Факундо Аларкон (65-Алехандро Масого), Стилян Русенов (65-Аугусто Дабо), Нене, Жоао Милейрао, Тижан Сона (65-Исмаел Ферер)



ЦСКА постигна втора поредна победа в шампионата след категоричен успех с 5:1 срещу Берое в мач от 13-ия кръг на efbet Лига.

"Червените" изиграха най-силния си мач от началото на сезона и донесоха малко радост на своите привърженици в дъждовната софийска вечер.

Йоанис Питас се отличи с два гола, а по веднъж се разписаха Петко Панайотов, Илиан Илиев и Леандро Годой. Исмаел Ферер отбеляза почетния гол за Берое.

Младежкият национал Петко Панайотов откри резултата в 39-а минута. Халфът се разписа с глава след центриране от дясно на бразилеца Пастор.

В самия край на първата част Йоанис Питас удвои преднината на домакините с прецизен завършващ удар след асистенция на Джеймс Ето'о.

ЦСКА приключи окончателно интригата в мача в началото на втората част, когато Илиан Илиев отклони топката в мрежата след удар на Пастор от наказателното поле.

Това свали гарда на гостите от Стара Загора и те инкасираха още две попадения. В 52-ата минута Питас вкара втория си гол в мача след пас на Панайотов. Седем минути по-късно дойде ред и на Леандро Годой да отбележи с удар от движение срещу бившия си отбор.

След петия гол "червените" свалиха темпото и това позволи на Берое да стигне до почетно попадение. Най-напред резервата Мирослав Георгиев и Нене не успяха да реализират от чисти позиции, но три минути преди края Исмаил Ферер бе изведен сам срещу Лапоухов и технично прехвърли вратаря за крайното 5:1.

Минута преди това Джеймс Ето'о бе близо до шесто попадение за ЦСКА, но ударът му от границата на наказателното поле срещна напречната греда.

С третата си победа за сезона ЦСКА се изкачи на 8-о място с 16 точки, докато Берое остава 9-и с 14 точки.