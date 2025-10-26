Отборите на Анже и Льо Авър се измъкнаха от зоната на изпадащите във френската Лига 1, след като спечелиха днешните си мачове от 9-ия кръг. И двата състава вече са с по 9 точки, като Анже надви Лориен с 2:0, а Льо Авър си тръгна с 1:0 от гостуването на Оксер.

Двата загубили отбора в тези двубои слязоха 18-и и 19-и, а зад тях е само Мец.

Анже сложи край на чакането от седем мача за победа, след като прекърши с 2:0 Лориен на „Стад Реймон Копа“. Младият нападател Проспер Петер откри в 16-ата минута с удар с левия крак.

Гостите получиха спасителен пояс в средата на първото полувреме, след като им беше дадена дузпа заради фаул на Карлес Аркус. Вратарят Кофи обаче спаси изстрела на Ейгюн Тосин. Но това не отказа гостите от Бретан и те продължиха да натискат здраво, но вратарят Кофи пак беше на висота.

В 59-ата минута Сидики Шериф вкара второто попадение в мача, разписвайки се от много малък ъгъл, оставяйки изненадания вратар Ив Много само да извади топката от мрежата.

Опитният Абдулайе Туре пък осигури трите точки на Льо Авър при визитата на Оксер и така северняците събират 9 точки, за да се изкачат на 14-о място. Оксер има 7.

Тимът на Ница продължи изкачването си нагоре в класирането с четвърти пореден мач без поражение, след като надви Рен с 2:1 навън.

Два гола през първото полувреме се оказаха достатъчни, за да донесат успеха. Софиян Диоп откри резултата в 38-ата минута след подаване на Джонатан Клаус, който сам вкара втория гол в добавеното време на първата част. В средата на второто полувреме Aбделхамид Ет Будлал се разписа за Рен – гол, който не промени сценария от срещата.

Първенство на Франция по футбол, мачове от деветия кръг на Лига 1: Лил – Метц - 6:1 Анже – Лориен - 2:0 Оксер – Льо Авър - 0:1 Рен – Ница - 1:2 по-късно днес: Олимпик Лион - Страсбург от петък: Париж ФК - Нант – 1:2 от събота: Брест – Пари Сен Жермен - 0:3 Монако - Тулуза - 1:0 Ланс – Олимпик Марсилия – 2:1 Начело в класирането е Пари Сен Жермен с 20 точки, пред Ланс с 19 и Олимпик (Марсилия) с 18.

Лил и Монако се нареждат след това с по 17, а играещите по-късно днес Страсбург и Лион имат съответно 16 и 15.