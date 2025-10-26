Новите санкции за „Лукойл“ ще влязат в сила след месец, каза министър Георги Георгиев

Има месец, докато новите санкции за „Лукойл“ влязат в сила, ако междувременно не се случат промени в преговорите между САЩ и Русия. Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в предаването "Интервюто" на БНТ. Санкционираните компании няма да могат да получават плащания по различни банкови сметки, обясни той.

Българската компания „Лукойл“, собственик на рафинерията в Бургас, и няколко други дъщерни дружества, са обхванати от санкциите, защото действителният им собственик е руската компания „Лукойл“, обясни министърът.

На въпрос можем ли да искаме отсрочка за санкциите на „Лукойл“, Георгиев обясни, че всеки случай е специфичен и решенията, който се търсят, са координирани с европейските ни партньори. Министърът подчерта, че е в диалог и с американската служба, която налага санкциите на Русия.

Той обясни, че след съвещание на Министерския съвет е станало ясно, че България има нужните горива, за да покрие потреблението си до края на годината.

Държавата има план в няколко стъпки, включващ проверка на наличните количества, въвеждане на сериозен мониторинг на случващото се и разписване на конкретни стъпки, добави Георгиев.