Елена Савова
"Лукойл" обяви намерение да продаде международните си активи
Снимка: Тодор Ставрев/БТА, архив
Москва ,  
27.10.2025 19:40
 (БТА)

Руската група "Лукойл" съобщи днес, че възнамерява да продаде международните си активи "поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави". Съобщението е публикувано на сайта на концерна

Започнато е разглеждането на оферти от потенциални купувачи, допълва компанията.

Продажбата на активите се извършва съгласно лиценз за прекратяване на дейността, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към министерството на финансите на САЩ. При необходимост компанията планира да подаде заявление за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъснатата работа на своите международни активи, се допълва в съобщението. 

САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна миналата седмица, припомня БТА. 

Рафинерията в Бургас и още няколко дъщерни дружества, които представляват групата на "Лукойл" в България, отговарят на критериите, каза вчера министърът на правосъдието Георги Георгиев. По думите му новите санкции срещу "Лукойл" ще влязат в сила след месец. 

Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), реши парламентът на 24 октомври. Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.

 

 

/ЕС/

27.10.2025 17:31

Виктор Орбан ще обсъди следващата седмица с Доналд Тръмп санкциите, наложени на "Лукойл" и "Роснефт", съобщи унгарският външен министър

Премиерът на Унгария Виктор Орбан ще обсъди санкциите, наложени на руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт", както и други икономически въпроси, по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон следващата седмица. Това
27.10.2025 14:21

Европейската комисия засега не отчита заплаха за доставките на горива в ЕС след последните санкции срещу Русия

Засега не виждаме заплаха за доставките на горива, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с въведените миналата седмица нови санкции срещу Русия от страна на ЕС и САЩ.
26.10.2025 21:17

Новите санкции за „Лукойл“ ще влязат в сила след месец, каза министър Георги Георгиев

Има месец, докато новите санкции за „Лукойл“ влязат в сила, ако междувременно не се случат промени в преговорите между САЩ и Русия. Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в предаването "Интервюто" на БНТ. Санкционираните компании няма

