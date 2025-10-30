Подробно търсене

"Лукойл" е приела оферта за придобиване на чуждестранните ѝ активи от компанията "Гънвор"

Марин Милков
"Лукойл" е приела оферта за придобиване на чуждестранните ѝ активи от компанията "Гънвор"
"Лукойл" е приела оферта за придобиване на чуждестранните ѝ активи от компанията "Гънвор"
Снимка: Тодор Ставрев/БТА, архив
Москва,  
30.10.2025 11:00
 (БТА)
Руската енергийна група "Лукойл" обяви днес, че е приела оферта от мултинационалната компания за търговия със суровини "Гънвор" (Gunvor) за покупката на "Лукойл Интернешънъл" (Lukoil International GmbH), контролираща чуждестранните активи на петролния гигант, предаде Ройтерс, цитирайки съобщение, публикувано на сайта на концерна.

Още в понеделник "Лукойл" обяви намерение да продаде международните си активи, след като Вашингтон наложи миналата седмица нови санкции заради водената от Москва война в Украйна.

Планираната сделка е най-същественото действие досега от руска компания в отговор на западните санкции, наложени след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 година.

"Основните условия на сделката вече бяха договорени между компаниите. "Лукойл" от своя страна прие офертата, като се съгласи да не води преговори с други потенциални купувачи", се посочва в изявление на компанията относно офертата на "Гънвор".

"Гънвор потвърди, че е водила преговори с "Лукойл" за евентуалното придобиване на чуждестранните активи на руската компания.

Продажбата на активите се извършва съгласно лиценз за прекратяване на дейността, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

При необходимост компанията планира да подаде заявление за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъснатата работа на своите международни активи, се допълва в съобщението.

САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна миналата седмица, припомня БТА.

Рафинерията в Бургас и още няколко дъщерни дружества, които представляват групата на "Лукойл" в България, отговарят на критериите за санкции от САЩ, каза в края на миналата седмица министърът на правосъдието Георги Георгиев. По думите му новите санкции срещу "Лукойл" ще влязат в сила след месец. 

Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), реши парламентът на 24 октомври. Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.

"Гънвор" е една от най-големите независими търговски компании в света, специализирана в търговията с енергийни продукти като суров петрол, природен газ и рафинирани нефтопродукти. За нея работят около 1700 души по целия свят, се посочва на страницата на "Гънвор".

