До средата на следващата година България трябва да бъде извадена от "Сивия списък", каза министър Георги Георгиев

Йоана Христова
Снимка: Бисер Тодоров/БТА, архив
София,  
26.10.2025 21:45
До средата на следващата година България трябва да бъде извадена от "Сивия списък". Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в “Интервюто“ на БНТ.  

От 25 критерия 22 са признати за изпълнени, като първата от мерките за покриване на оставащите критерии вече е изпълнена от Министерството на правосъдието, обясни министърът.

По думите му през януари ще бъде докладван напредъкът по оставащите три критерия, след което ще бъде поискано откриване на процедура за изваждането ни от списъка.

Според Георгиев присъствието на България в "Сивия списък" отблъсква чуждестранните инвеститори, забавя ръста на брутния вътрешен продукт и затруднява българския бизнес.

На въпрос за нападнатия бивш заместник градски прокурор Иво Илиев Георгиев посочи, че случилото се е недопустимо. Той допълни, че нито един български магистрат не трябва да се чувства застрашен за своя живот или този на семейството си. Очакваме развитие от МВР и случаят да не бъде потулен, отбеляза Георгиев.

По отношение на срещата си с нотариалната камара министър Георгиев посочи, че са направени над 80 проверки, поискани са осем дисциплинарни наказания и са отнети три лиценза. Това е част от засиления контрол над нотариалната дейност, каза Георгиев. Той отбеляза, че камарата и министерството са в сътрудничество за изготвянето на промени, за да се затегне режимът, да се предвидят по-ясно техните правомощия и необходимата грижа, която се полага от тях, да бъде ясно разписана.

„Смисълът на правото е да пази по-слабия и когато някой наруши правата – да плати солена цена за това“, заключи министърът.

