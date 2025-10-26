Байер (Леверкузен) се върна към победите, надделя над останалия с 10 човека Фрайбург в Бундеслигата

Байер (Леверкузен) опита да възстанови самочувствието си след тежката загуба с 2:7 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига и днес се наложи с 2:0 над останалия с 10 човека отбор на Фрайбург.

Ернест Поку откри резултата в 22-ата минута, а Едмонд Тапсоба направи второто попадение в 52-ата. Така тимът на Леверкузен остава непобеден в седемте мача след първия кръг в първенството на Германия и постига четвърта поредна победа.

Днешната победа изкачи тима на треньора Каспер Хюлманд на 4-о място, на 7 точки след лидера Байерн (Мюнхен), който е с пълен актив от 24. Фрайбург, който приключи с 10 заради червения картон на Филип Лийнхарт в 74-ата минута, е на 11-о място в класирането и приключи серията им от осем мача без поражение във всички турнири.

Домакините от Леверкузен започнаха играта в доста бавно темпо, като техният вратар Марк Флекен се наложи да спасява два пъти опасни изстрели на хора от бившия му отбор. Дери Шерхант и Джуниър Адаму можеха да открият, но стражът се справи.

След като мина първия четвърт час, футболистите на Байер започнаха да атакуват, като Алехандро Грималдо едва не се разписа от фаул в 17-ата минута. Пет минути по-късно Ернест Поку откри с техничен, фалцов удар.

До края на първото полувреме и двата отбора създадоха по две атаки, но 7 минути след началото на втората част Тапсоба удвои. Той скочи най-високо и засече в мрежата с глава центриране на Грималдо. А след още три минути можеше да стане 3:0, но вратарят Ноа Атоболу спаси изстрела на Поку, а при добавката бразилецът Артур стреля високо над гредата.

Първенство на Германия по футбол, мачове от осмия кръг на Бундеслигата: Байер Леверкузен - Фрайбург 2:0 по-късно днес: Щутгарт - Майнц 05 от петък: Вердер Бремен - Унион Берлин 1:0 от събота: Аугсбург - РБ Лайпциг 0:6 Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен 0:3 Айнтрахт Франкфурт - Санкт Паули 2:0 Хамбургер - Волфсбург 0:1 Хофенхайм - Хайденхайм 3:1 Борусия Дортмунд - Кьолн 1:0 Байерн (Мюнхен) води с 24 точки, следван от РБ Лайпциг с 19, Борусия (Дортмунд) и

Байер (Леверкузен) с по 17. Щутгарт е 5-и с 15 (мач по-малко), Айнтрахт (Франкфурт) и Хофенхайм са с по 13 на 6-7 място.