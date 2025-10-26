Протестиращи срещу замътняването на питейната вода във Велико Търново се събраха тази вечер пред паметника „Майка България“. Протестът е срещу системното замътняване на питейната вода и миризмата на тиня и бе организиран в социалните мрежи след близо три седмици влошени показатели на водата по отношение на мътността, каза Борислав Цветанов.

Той е от Плевен, но е дошъл във Велико Търново да окаже техническа помощ на протестиращите. Той посочи, че го е разгневило мълчанието на великотърновци, които в продължение на толкова дни търпят ситуацията и не вдигат глас срещу безсилието на институциите да решат проблема. Цветанов изрази предположение, че проблемът е създаден изкуствено, а целта е да се изгради нова пречиствателна станция за стотици милиони левове от определени кръгове, без процедурата да премине през Закона за обществените поръчки.

Близо 200 души се събраха на протеста с настояване за оставка на управителя на ВиК „Йовковци“ заради неспособността на дружеството да се справи с липсата на водоснабдяване в отделни населени места във Великотърновска област, лошото качество на водата и загубите във ВиК мрежата. Сред тях беше строителният инженер Георги Георгиев – един от строителите на язовир „Йовковци“. По думите му въпреки обилните валежи преди три седмици, водите на река Веселина, които се вливат в язовира, не са били замътени, а количеството им е било около 3 милиона кубически метра, което не може да причини замътняване на водата в цялата ВиК мрежа. Той изрази становище, че проблемът е в пречиствателната станция, където е имало намеса в начина на филтриране.

Качеството на водата трябва да бъде подобрено, защото това е ресурс, от който зависят не само домакинствата, но и много от бизнесите, коментираха хората. Откакто се помня, въпреки че е имало много аварии, толкова дълго време от чешмите не е текла толкова мътна вода в продължение на повече от три седмици, посочи Красимир Колев. Не може потреблението на вода да не се е променило, а водата да е мътна, вероятно става дума за проблем в пречиствателната станция, каза Красин Каракоцев. Хората настояват за прокурорска проверка на дейността на дружеството.

На 22 октомври управителят на ВиК дружеството Илиян Илиев посочи, че до края на седмицата водата от язовир „Йовковци“ във водопроводната мрежа ще бъде в норма. Брифингът беше свикан след провела се среща с представители на институции при областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева във връзка с обществените нагласи по отношение качеството на водата. Регионалната здравна инспекция упражнява учестен мониторинг върху качеството на водата. Според данните питейната вода отговаря по микробиологични и химични показатели. Към 23 октомври в по-голямата част от мониторираните пунктове във Велико Търново водата е приемлива за потребителите по индикаторния показател мътност.