Учредително събрание на Руското историческо дружество в Сърбия се проведе днес в Белград, а председателят на Съвета на представителите Александър Вулин подчерта, че дружеството се стреми твърдо да се бори срещу всякакво преразглеждане на историята и за запазване на историческата истина за сръбския и руския народ, предаде ТАНЮГ.

На учредителното събрание присъстваха, наред с други, сръбският патриарх Порфирий, министърът на вътрешните работи и председател на Социалистическата партия на Сърбия Ивица Дачич, руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко, както и гости от Република Сръбска и Черна гора.

В речта си Вулин посочи, че историята трябва да бъде сбор от истинска информация за миналото, от която всеки трябва да извлече поуки, но, за съжаление, това не е така в действителност и че някои искат да променят историята в името на лични интереси.

„Руското историческо дружество е сбор от хора, които ще търсят исторически истини, но не само това. Руското историческо дружество е сборен пункт за всички, които виждат Сърбия като независима, свободна и почтена, които виждат Сърбия като държава, която ще се бори без никакви резерви за мирното създаване на сръбския свят и която ще се бори да бъде истински съюзник на Русия и Китай“, каза Вулин.

Той подчерта, че Руското историческо дружество в Сърбия се стреми да се бори твърдо срещу всякакво преразглеждане на историята и за запазване на историческата истина за сръбския и руския народ.

Председателят на Руското историческо дружество и директор на Службата за външно разузнаване на Руската федерация Сергей Наришкин заяви, че руският и сръбският народ заедно са удържали победа в борбата за независимостта на Сърбия от Османската империя, заедно са преминали през две световни войни и в края на 20-и век едновременно са преживели разпадането на своите държави, съпроводено с кървави конфликти.

Наришкин добави, че е било особено трудно за бивша Югославия и заяви, че НАТО е разпалил гражданска война на Балканите, а след това, в нарушение на международното право, е извършил реална агресия и военни престъпления срещу Сърбия. Той заяви, че Сърбия е под невероятно силен натиск от Брюксел и че Русия високо цени и уважава независимия курс, следван от Белград.