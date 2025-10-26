Подробно търсене

Висяща от кран в Турция кукла на Нетаняху възмути Израел

Пламен Йотински
Израелци окачат националното знаме над магистрала в Тел Авив, по време на протест срещу правителството на Нетаняху. Снимка: АП/Ariel Schalit.
Йерусалим/Анкара,  
26.10.2025 20:37
 (БТА)
Кукла, приличаща на израелския премиер Бенямин Нетаняху, беше забелязана да виси от строителен кран в североизточна Турция, като предизвика възмущение в Израел, съобщи ДПА.

Снимки, публикувани от проправителствения вестник "Йени Шафак", показват фигура, висяща от кран в черноморския град Трабзон. Над нея има плакат с надпис: "Смъртно наказание за Нетаняху". 

Не е ясно кой стои зад тази акция.

Израелското външно министерство написа в "Екс", че куклата е създадена от турски учен, който е бил подпомогнат "от държавна компания“.

"Турските власти не са се отрекли от това позорно поведение", продължава публикацията. "В Турция на Ердоган омразата и антисемитизмът не се осъждат. Те се празнуват."

Говорителка на министерството в Йерусалим отбеляза само, че университетът в Трабзон е държавен. За момента няма реакция от Турция.

Отношенията между Турция и Израел, които от години са напрегнати, се влошиха още повече след клането, извършено от палестинската милиция "Хамас" на 7 октомври 2023 г., припомня ДПА. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обвинява Нетаняху в извършването на "геноцид" в Газа при ответната военна кампания.

/АГ/

