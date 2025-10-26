Щутгарт се добра до обрат срещу Майнц

Щутгарт постигна победа след обрат с 2:1 на свой терен срещу Майнц 05 в последен мач от осмия кръг в Първа Бундеслига.

Надим Амири от дузпа даде аванс в полза на гостите в 41-ата минута, но в четвъртата минута на допълнителното време на първата част Крис Фюрих с удар от дистанция възстанови равенството.

В 80-ата минута Дениз Ундав получи от Александер Нюбел и с точен шут осигури успеха в полза на домакините.

Щутгарт, който записа пети пореден успех има 18 точки на третото място във временното класиране.

Майнц е с четири последователни поражения и заема 16-та позиция със само 4 точки.

Първенство на Германия по футбол, мачове от осмия кръг на Бундеслигата: Байер Леверкузен - Фрайбург 2:0 Щутгарт - Майнц 05 2:1 от петък: Вердер Бремен - Унион Берлин 1:0 от събота: Аугсбург - РБ Лайпциг 0:6 Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен 0:3 Айнтрахт Франкфурт - Санкт Паули 2:0 Хамбургер - Волфсбург 0:1 Хофенхайм - Хайденхайм 3:1 Борусия Дортмунд - Кьолн 1:0 Байерн (Мюнхен) води с 24 точки, следван от РБ Лайпциг с 19,

Щутгарт с 18, Борусия (Дортмунд) и Байер (Леверкузен) с по 17.

Айнтрахт (Франкфурт) и Хофенхайм са с по 13 на 6-7 място.