Щутгарт се добра до обрат срещу Майнц

Асен Даскалов
photo: Marijan Murat/dpa via AP
Берлин,  
26.10.2025 20:58
 (БТА)

Щутгарт постигна победа след обрат с 2:1 на свой терен срещу Майнц 05 в последен мач от осмия кръг в Първа Бундеслига.

Надим Амири от дузпа даде аванс в полза на гостите в 41-ата минута, но в четвъртата минута на допълнителното време на първата част Крис Фюрих с удар от дистанция възстанови равенството.

В 80-ата минута Дениз Ундав получи от Александер Нюбел и с точен шут осигури успеха в полза на домакините.

Щутгарт, който записа пети пореден успех има 18 точки на третото място във временното класиране.

Майнц е с четири последователни поражения и заема 16-та позиция със само 4 точки. 

Първенство на Германия по футбол, мачове от осмия кръг на Бундеслигата:

Байер Леверкузен - Фрайбург             2:0
Щутгарт - Майнц 05                      2:1

от петък:
Вердер Бремен - Унион Берлин            1:0

от събота:
Аугсбург - РБ Лайпциг                   0:6
Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен  0:3 
Айнтрахт Франкфурт - Санкт Паули        2:0 
Хамбургер - Волфсбург                   0:1
Хофенхайм - Хайденхайм                  3:1
Борусия Дортмунд - Кьолн                1:0

Байерн (Мюнхен) води с 24 точки, следван от РБ Лайпциг с 19, 
Щутгарт с 18, Борусия (Дортмунд) и Байер (Леверкузен) с по 17. 
Айнтрахт (Франкфурт) и Хофенхайм са с по 13 на 6-7 място.

/АВ/

Към 21:15 на 26.10.2025 Новините от днес

