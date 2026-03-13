ПТИ: Началникът на щаба на военновъздушните сили на Индия пилотира модернизиран изтребител МиГ-29

Началникът на щаба на военновъздушните сили (ВВС) на Индия - главен маршал Амер Прат Сингх, пилотира днес модернизиран изтребител МиГ-29, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ.

Сингх излетя от военновъздушна база на Западния въздушен команден център на индийските ВВС, като полетът му продължи около 45 мин. Сингх заяви, че модернизираните изтребители МиГ-29 представляват ключов елемент от противовъздушната отбрана в западните и северните райони на страната.

В последно време държавите в региона правят внимателна оценка на своите ВВС на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток.

Индия разполага с три ескадрили модернизирани изтребители МиГ-29, по-голямата част от които са разположени в в западните и северните райони на Индия.

Модернизираните изтребители МиГ-29 миналата година изиграха ключова роля в продължилата близо 88 часа операция "Шиндур", чиято цел бе унищожаването на "терористична инфраструктура" в Пакистан.

Модернизацията на изтребителите бе осъществена в сътрудничество с Русия по договор от 2008 г. като процесът завърши през 2022 г. Изтребителите вече разполагат с усъвършенствани радари, допълнителни горивни резервоари и модерна електроника, заявиха представители на индийската армия.

(Тази новина се разпространява по договор между БТА и ПТИ)