Министерството на външните работи постоянно наблюдава случващото се по света с оглед на конфликтите, каза министър Надежда Нейнски

Министерството на външните работи постоянно наблюдава случващото се по света с оглед на световните военни конфликти, заяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, която заедно със служебния премиер Андрей Гюров дадоха брифинг в Министерството на външните работи (МВнР).

Нейнски увери, че при нужда се вземат съответните мерки. Тя каза, че Ситуационният център във външно министерство е постоянно действащ. В периоди на криза в рамките на центъра се създава Кризисен център, който конкретно действа в кризисна ситуация. Той постоянно събира информация, общува с български граждани по света, които нямат отношение към съответните райони на конфликтите, обясни министърът.

Премиерът Гюров каза, че в Ситуационния център от 2003 г. досега са направени сериозни стъпки, за да се даде възможност на служителите да разполагат с ресурса да бъдат от помощ на българските граждани. Според премиера там е "свършена една страхотна работа". Гюров съобщи, че още тази седмица министърът на външните работи провежда среща с хората, ангажирани с операцията по извеждането на гражданите от Близкия изток, за да се види какви допълнителни мерки и ресурси са необходими, за да се осигури работата.

В отговор на въпрос за българските граждани в Куба служебният премиер Андрей Гюров заяви, че там няма голям брой български граждани, не защото има заплаха за тях, а защото икономическото положение на страната е такова, че липсват електроенергия, елементарни услуги и стоки, което не предполага наличието на голям брой български граждани там.

Попитана за работата ѝ с Николай Младенов, който е върховен представител на Съвета за мир в ивицата, Надежда Нейнски каза, че се е видяла с него и имат много добър диалог. Двамата са обменили мнения по редица въпроси. Служебният министър каза още, че е провела разговори с всички министри на външните работи на държавите от Залива, с Гърция, Турция и Кипър. Тя увери, че ведомството е в постоянна връзка в търсенето на най-добрите решения, които в сегашната геополитическа ситуация ще помогнат изобщо за позиционирането на България в решаването на кризисни ситуации.

Служебният министър-председател Андрей Гюров и служебният министър на външните работи Надежда Нейнски участваха в церемония по удостояване на служители на Министерство на външните работи с почетни отличия за висок принос при организацията за успешното провеждане на операция по извеждане на български граждани от региона на Близкия Изток и Иран.