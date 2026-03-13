ВНА: Виетнамските власти предупредиха да не се наемат чуждестранни работници, нарушаващи имиграционните правила

Властите в южната виетнамска провинция Донгнай предупредиха организации и работодатели да не наемат чуждестранни работници, които нарушават правилата за влизане, пребиваване и работа в страната, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Предупреждението идва след като при последни проверки бяха установени десетки подобни случаи. Според информация на полицията от януари насам засилените проверки срещу незаконното влизане и пребиваване са разкрили общо 88 случая на чужденци, нарушили разпоредбите за влизане, излизане и пребиваване във Виетнам.

От тях 82 души са били установени да живеят и работят незаконно, а шестима са останали в страната след изтичане на разрешения срок на временното им пребиваване. Сред тези случаи има и един за незаконно влизане в страната.

На 19 февруари отделът за имиграционен контрол към Управлението за обществена сигурност на провинция Донгнай, съвместно с местните власти, е извършил проверка в район на град Биенхоа, където са били засечени признаци за организирано незаконно пребиваване на чужденци във Виетнам.

Разследването е установило, че няколко чуждестранни граждани са били "спонсорирани" от две компании със седалище в Хошимин, за да кандидатстват за разрешителни за временно пребиваване като инвеститори. В действителност обаче те не са били реални инвеститори, а са минали процедурите чрез посредници, за да може да останат в страната.

В момента властите подготвят необходимите документи за образуване на съдебни производства в съответствие със закона. Много от чужденците, влезли във Виетнам между края на 2023 г. и 2024 г., са потърсили незаконна работа в предприятия, а други по информация на властите са влезли във Виетнам нелегално през гранични провинции и впоследствие са се насочили към Донгнай в търсене на работа.

Имиграционните власти призоваха организации и работодатели внимателно да проверяват документите на чуждестранните работници, включително паспорти, визи и разрешителни за работа, и при съмнения за незаконно пребиваване или трудова заетост незабавно да сигнализират в най-близкото полицейско управление.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)