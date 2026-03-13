Завършиха работите по обезопасяване на сградата на Солаковия хан в Букурещ

Завършиха работите по обезопасяване на сградата на Солаковия хан - един от най-старите исторически паметници в Букурещ, съобщават от Общинската администрация за укрепване на сгради, изложени на сеизмичен риск, на официалната си страница в интернет.

„Извършените интервенции са насочени към стабилизиране и защита на сградата, включително монтаж на поддържаща метална конструкция, консолидиране на основите и отстраняване на отпадъци от мазето и от страничните пристройки, като работите са извършени в съответствие със специфичните изисквания за интервенции върху исторически паметници“, посочва цитираният източник и публикува снимки на крайния резултат.

За основата на металната конструкция са използвани 650 сглобяеми елемента, както и 200 тона ламинирани профили, съобщава в свой репортаж по темата Антена1. Ремонтните дейности, които започнаха през април 2024 г., са стрували до момента 5 милиона леи. От двора и подземията на сградата са изкарани 3000 тона боклук.

Предстои процес на укрепване. Ще бъдат запазени оригиналните елементи на сградата, според становището на Министерството на културата.

Сградата, в която видни наши борци за свобода са подготвяли бунтове, ще се превърне в общински културен център, а на България е обещано да има своето достойно място за историческа памет. И в момента мраморната плоча на Любен Каравелов върху фасадата на сградата напомня за българската революционна следа.

Солаковият хан носи името на двама предприемчиви братя Солакоглу от Свищов. През 1859 г. те построяват имота с търговска цел - фабрика за макарони, но през годините мястото се превръща в подслон за българските революционери имигранти в Румъния. Именно там, в мелницата на хана в двора, през 1868 г. Христо Ботев и Васил Левски преживяват заедно една изключително студена зима, а на първия етаж на хана, в печатницата, Любен Каравелов издава вестниците "Свобода" и "Независимост" и списание "Знание".

През юни 2023 г. Общинският съвет в Букурещ прие решение за обезопасяване, запазване и защита на Солаковия хан. През същата година, след изборите през септември, администрацията на града бе сменена. Новото управление, начело с тогавашния кмет на Букурещ и настоящ президент на Румъния Никушор Дан, обяви, че спасяването на Солаковият хан е приоритетнего.

“Имаме зелена светлина да започнем работа по Солаковия хан, една от символичните сгради на наследството на Букурещ, за да го превърнем в културно пространство на Букурещ“, заяви тогава Никушор Дан.

През юли 2025 г. българска делегация посети Солаковия хан, за да види на място как вървят работите по възстановяването на историческата сграда. Тогава зам.-министърът на културата Ашот Казарян съобщи за БТА, че двете държави работят по меморандум за сътрудничество за възстановяването на сградата.