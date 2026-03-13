Украинската компания „Нафтогаз“ съобщи, че е спечелила дело за 1,4 млрд. долара срещу „Газпром“ за транспортиране на природен газ

Украинската държавна енергийна компания „Нафтогаз“ е спечелила съдебния процес срещу руския гигант „Газпром“ относно плащането на дълг от 1,4 милиарда долара за транспортиране на газ. Това съобщи днес „Нафтогаз“, цитирана от Ройтерс.

Федералният съд на Швейцария, най-висшата съдебна инстанция в страната, отхвърли искане на „Газпром“ да бъде отменено решение на швейцарски арбитражен съд от юни 2025 г., според което руската компания трябва да плати над 1,4 милиарда долара на „Нафтогаз“ с лихвите, се посочва в комюнике на украинската компания.

Съдът също така е наредил на“ Газпром“ да заплати съдебни разноски на стойност 200 000 швейцарски франка (254 000 долара) и да компенсира „Нафтогаз“ за разходите по делото с 250 000 швейцарски франка, съобщи украинската компания. „Газпром“ не отговори веднага на искането за коментар.

Швейцарският съд, който обикновено не посочва имената на страните в съдебните производства в публикуваните си решения, обяви тази седмица, че жалбата на руската държавна компания е без основание.

През юни 2025 г., швейцарски арбитражен трибунал е наредил на „Газпром“ да плати дълга за услугите по транспортиране на газ, заедно с лихви и разноски по арбитража, според „Нафтогаз“.

„Върховният съд на Швейцария потвърди валидността на арбитражното решение и окончателно отхвърли аргументите на руската страна“, цитира „Нафтогаз“ своя главен изпълнителен директор Серхий Корецки.

„Нафтогаз“ ще продължи да работи по изпълнението на арбитражното решение, добави Корецки.

Украинската компания е инициирала арбитражно производство срещу „Газпром“ през 2022 г., като е настоявала руската енергийна компания да плати за предоставената услуга по организация на транспортиране на природен газ през територията на Украйна.