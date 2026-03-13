"Уиз Еър" открива пет нови маршрута от Варна от средата на юни

Авиокомпанията "Уиз Еър" (Wiz Air) базира трети самолет във Варна и открива пет нови директни маршрута до водещи европейски дестинации, съобщиха от пресслужбата на фирма „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт“ АД, която е концесионер на аеропортовете във Варна и Бургас. Ще бъдат изпълнявани полети до Барселона (Испания), Атина (Гърция), Париж Бове (Франция), Дебрецен (Унгария) и Гданск (Полша). По този начин броят на дестинациите, до които авиокомпанията ще изпълнява полети от Варна през лятото на тази година, нарастват до 23.

Новата маршрутна програма ще започне през юни. Първите полети до Атина, Париж Бове и Гданск са планирани за 15 юни. На следващия ден ще бъде поставено началото и на линиите до Барселона и Дебрецен.

Откриването на редовни полети до Париж Бове, които ще се изпълняват два пъти седмично - в сряда и в неделя, превръща Варна в един от малкото регионални градове в Европа с достъп до три различни парижки летища през един летен сезон.

Полетите до Барселона ще бъдат три пъти седмично - вторник, четвъртък и събота. Последната редовна лятна програма по тази линия бе изпълнявана през 2021 г., в условията на противопандемичните мерки, припомнят от летището.

За пръв път Варна ще има редовна лятна връзка с Атина. Полетите ще бъдат три пъти седмично - понеделник, сряда и петък. Със същата честота ще бъде и връзката с Дебрецен. Полетите до там ще бъдат във вторник, четвъртък и събота. Връзка между Варна и Гданск ще има в понеделник, сряда и петък.

Освен новите линии, "Уиз Еър" подготвя и старта на още няколко маршрута, които ще свържат българския град с Рим (Италия), Варшава, Катовице, Вроцлав (Полша), Будапеща (Унгария) и Ларнака (Кипър).