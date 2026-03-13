Около средата на годината се очаква да бъде пусната втората газова когенерация на „Топлофикация - Перник"

Около месец юни се очаква да бъде пусната втората газова когенерация на „Топлофикация - Перник", съобщи директорът инж. Борислав Борисов пред журналисти. Изграждането й е поредната стъпка, която прави пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване качеството на въздуха.

Той добави, че строителството на съоръжението е напреднало, сградата и монтъжът на машините са завършени. Те ще бъдат пуснати в началото на лятото.

Директорът уточни, че през зимния сезон, въпреки че има пет когенератора, пети котел ще продължи да работи.

„Без въглищния котел няма как да се справим. Топлинната мощност на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон. Но за сметка на това ще бъде съкратен периодът на използване на въглещния котел по време на преходните сезони“, коментира още инж. Борисов.

Относно традиционната профилактика на системата, директорът допълни, че вече има изготвен план, като на този етап пернишкото дружество е в процес на доставка на материали и части. Предвижда се и по-мащабна подмяна на няколко участъка от главното трасе в кв. „Изток“.

Борислав Борисов коментира и темата за увеличението на цената на горивата, като категорично отхвърли възможността това да рефлектира на цената на услугата поне до края на този сезон. За следващия няма как да се прогнозира отсега, тъй като обстановката е твърде динамична.