Генералният директор на "Росатом" предупреди за "засилени военни рискове" за работата на Запорожката АЕЦ

Алексей Маргоевски
Генералният директор на "Росатом" предупреди за "засилени военни рискове" за работата на Запорожката АЕЦ
Генералният директор на "Росатом" предупреди за "засилени военни рискове" за работата на Запорожката АЕЦ
Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси (вдясно) и шефът на "Росатом" Алексей Лихачов дават съвместна пресконференция след среща в Москва, 7 февруари 2025 г. Снимка: AP/Alexander Zemlianichenko
Москва,  
13.03.2026 13:55
 (БТА)
Генералният директор на руската държавна атомна компания "Росатом" Алексей Лихачов предупреди днес за "засилени военни рискове" за работата на украинската Запорожка АЕЦ заради ескалиращите боеве в района, предаде Ройтерс.

"Броят на артилерийските обстрели, атаките с дронове и обстрелите с минохвъргачки нарасна през последните месеци", заяви Лихачов след среща с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси в Москва.

"Индустриалната зона е подложена на постоянни атаки с артилерия и дронове, които от време на време причиняват прекъсвания на електроподаването", допълни руският официален представител.

Лихачов допълни, че Русия е приветствала инициативата на Гроси в района около централата да влезе в сила прекратяване на огъня, за да се възстанови електроподаването.

Подобно спиране на огъня бе обявено за пети път по-рано този месец, отбелязва Ройтерс.

Генералният директор на украинската атомна компания "Енергоатом" през 2022 г. е призовавал украинската армия да атакува електрическите далекопроводи, стигащи до Запорожката АЕЦ, за да не позволи на Русия да произвежда електроенергия, каза пред журналисти след срещата си с Гроси Лихачов, цитиран от ТАСС

"Още през 2022 г. ръководителят на украинската компания "Енергоатом" се обръщаше на практика публично към украинската армия да нанася удари по далекопроводи, за да не се позволи на руснаците да увеличат мощността на централата и да започнат производство на електроенергия", посочи руският енергетик.
    

/ГГ/

Свързани новини

13.03.2026 17:17

Русия заяви, че би могла да продава на Украйна електроенергия от Запорожката АЕЦ

Русия възнамерява да контролира възобновяването на работата и експлоатацията на Запорожката АЕЦ, когато това стане безопасно, но би била готова да обсъди продажбата на електроенергия на Украйна, заяви шефът на "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.
12.03.2026 22:47

Лихачов и Гроси обсъдиха неразпространението на ядрени оръжия и развитието на ядрената енергетика

Генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов и ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси обсъдиха въпроси, свързани с осигуряване неразпространението на ядрени оръжия и развитието на ядрената енергетика в световен мащаб, съобщи ТАСС.
10.03.2026 12:35

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси ще посети Русия в края на тази седмица

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, един от кандидатите за поста генерален секретар на ООН, ще посети Русия, предаде ТАСС, като се позова на представител на Министерството на външните работи на Руската федерация.

