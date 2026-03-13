Челси обяви удължаване на договора с капитана Рийс Джеймс до 2032 година

Мирослав Димитров
Adam Davy/PA via AP
Лондон,  
13.03.2026 14:02
 (БТА)

Защитникът на Челси Рийс Джеймс подписа нов дългосрочен договор с клуба. Това беше обявено на официалния уебсайт на Челси.

"Челси с удоволствие съобщава, че капитанът на мъжкия отбор Рийс Джеймс подписа нов договор до 2032 година", се казва в съобщението.

"След първата си тренировка с „сините“ на шестгодишна възраст, Рийс премина през нашата академия и се превърна в ключова фигура в първия отбор. Той е записал над 200 участия за Челси, спечелвайки пет големи трофея, включително Шампионската лига на УЕФА през 2021 г. и две титли от Световното клубно първенство на ФИФА, и е бил капитан на „сините“ над 50 пъти", пишат от клуба.

