Подкрепата на уязвимите групи при липсващ бюджет обсъждат Хасан Адемов и териториалните структури на социалното министерство във Велико Търново

Възможностите за подкрепа на уязвимите групи в условията на липсващ бюджет обсъжда служебният министър Хасан Адемов на среща с представители на териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в Северния централен район. Събитието е в сградата на Областната администрация във Велико Търново.

Срещата е в изпълнение на приоритета на служебния кабинет и МТСП да гарантират социалните права на гражданите в неравностойно положение. Основна тема са и мерките за осигуряване на честни предсрочни парламентарни избори. Предстои служебният министър Адемов да даде указания за недопускане на влияние върху вота на уязвимите групи през социални мерки и програми за заетост. Ще бъдат обсъдени и превантивни действия срещу контролирания и корпоративния вот.

В дискусията участват представители на Агенцията за социално подпомагане, Главната инспекция по труда, Агенцията по заетостта и Агенцията за качество на социалните услуги.

Честността на изборите е много важна тема, подчерта служебният министър. Никога МТСП не се е занимавало с нея и тя е непривична за неговите структури като цяло, но министерството има инструменти, с които може да контролира вота на избирателите. Цялата тази дейност не е случайна и е насочена срещу грозните, неприемливи практики, които са наблюдавани през годините, допълни Адемов.

Това е петата от общо шест такива срещи в страната в бившите планови региони. Идеята е тази дискусия със структурите на МТСП по места да приключи до началото на предизборната кампания.

Преди срещата Хасан Адемов отговори на журналистически въпроси.