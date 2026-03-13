Подробно търсене

Тръмп заяви, че САЩ ще ескортират кораби през Ормузкия проток, ако се наложи

Елена Инджева
Танкер под либерийски флаг, превозващ суров петрол от Саудитска Арабия, който пристигна в пристанището на Мумбай, след като премина през Ормузкия проток. 12 март 2026 г. (AP/Rafiq Maqbool)
Вашингтон,  
13.03.2026 14:10
 (БТА)
Етикети

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще ескортират кораби през Ормузкия проток, ако се наложи. Той каза това в интервю за телевизия „Фокс Нюз“, предаде Ройтерс.

„Бихме го направили, ако се наложи. Но, да се надяваме, че нещата ще се развият много добре. Ще видим какво ще се случи.“, отговори президентът на САЩ, когато беше попитан за помощта за преминаването на петролни танкери през ключовия морски проток. Той не даде други подробности.

Тръмп освен това каза в интервю с Брайън Килмийд от „Фокс“, откъси от което бяха излъчени в предаването „Фокс енд Френдс“, че САЩ ще нанесат „много силен удар“ на Иран „през следващата седмица“.

Коментарите му идват в момент, когато САЩ и други страни са изправени пред скок в цените на петрола и газа, докато войната между САЩ и Израел навлиза в четиринадесетия си ден, а днес цените на петрола достигат близо 100 долара за барел.

/ГГ/

Свързани новини

14.03.2026 01:37

Тръмп заяви, че много скоро американският военноморски флот ще започне да ескортира петролните танкери през Ормузкия проток

Американският военноморски флот много скоро ще започне да ескортира петролните танкери през Ормузкия проток, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес. Ормузкият проток е със стратегическо значение и през него минават 20% от световните доставки на въглеводороди. Понастоящем протокът е блокиран от Иран.
12.03.2026 15:27

Сигурността в Ормузкия проток може да бъде гарантирана единствено чрез дипломация, заяви германският външен министър

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че сигурността в стратегическия Ормузки проток може да бъде гарантирана единствено по пътя на дипломацията, предаде Ройтерс.
12.03.2026 03:39

Пет кораба са били атакувани в Персийския залив и Ормузкия проток

Ирански катери, натоварени с експлозиви, изглежда са атакували два танкера с гориво в иракски води, като са ги подпалили и са убили един член на екипажа вчера, след като снаряди са ударили три кораба във водите на Персийския залив.
11.03.2026 00:51

Американската армия съобщи, че е унищожила 16 ирански минни заградителя близо до Ормузкия проток

Американската армия съобщи, че е поразила 16 ирански плавателни съда за полагане на мини "близо до Ормузкия проток", след като по-рано президентът Доналд Тръмп заплаши Техеран с военни последици, ако реши да минира невралгичния морски коридор за
10.03.2026 16:03

Стратегията на Иран е да проточи войната и да направи цената прекалено висока за САЩ и света

Стара и изпитана военна тактика на по-слабите, откакто се водят войни вече хиляди войни, е да се опитат да надвият по-силните с хитрост. И макар да успяват сравнително рядко, примерите за това са не един и два - от гърците срещу могъщата Персийска империя в древността до Виетнам и Афганистан през миналия век.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:30 на 15.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация