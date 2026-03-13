Председателят на Съвета на директорите на МБАЛ – Силистра иска пълна финансова ревизия на болницата

Председателят на Съвета на директорите на Многопрофилната болница за активно лечение( МБАЛ) в Силистра Росен Димитров е изпратил писмо до министъра на здравеопазването и до акционерите на дружеството, в което сигнализира за възможни нарушения в управлението на лечебното заведение от страна на изпълнителния директор д-р Васил Славов. Това съобщи Димитров за БТА. Димитров е поискал и пълна финансова ревизия на болницата.

По думите му в сигнала са описани твърдения за неизпълнение на договора за управление, злоупотреба със служебно положение, както и нарушения на Търговския закон, Закона за лечебните заведения и устава на дружеството. Според него част от проблемите са свързани с липса на достатъчна отчетност и прозрачност в управлението на болницата.

Димитров допълни, че през 2025 година е поискал да му бъдат предоставени финансовите отчети на дружеството, но не е получил необходимата информация.

„Като председател на Съвета на директорите по закон имам право по всяко време да изисквам и да получавам информация и документи, свързани с дейността на дружеството. Наше задължение като съвет е да следим и контролираме изпълнението на поетите ангажименти от изпълнителния директор и да носим отговорност пред акционерите за управлението на болницата“, каза Димитров.

Той обясни, че третият член на Съвета на директорите, д-р Велковска, рядко присъства в Силистра и вместо това често делегира правата си на д-р Славов чрез пълномощно. По думите му това създава ситуация, при която изпълнителният директор разполага с два от три гласа.

Сред посочените в сигнала примери са твърдения за сключване на договори и възлагане на дейности без предварително информиране на Съвета на директорите. Димитров даде пример с възлагане на дейности, свързани с обществени поръчки, след освобождаването на служител, който е отговарял за тях, както и с договори с външни изпълнители.

„Дъщерното ни дружество се занимава със строително-ремонтни дейности, но за сключваните договори и разходи не ни се предоставя пълна информация. Не знаем кой ги подписва и как се изпълняват, а като членове на Съвета на директорите носим солидарна отговорност пред основния акционер“, заяви Димитров.

Той разкри, че има данни за забавени плащания към фирми, които доставят услуги и консумативи на лечебното заведение, включително за храна, дезинфектанти, канцеларски материали и медицински изделия. По думите му част от тези доставчици са сигнализирали, че плащанията по договорите им се бавят с повече от три месеца.

В сигнала се посочва и за възможен конфликт на интереси, свързан с назначаването на роднини на членове на ръководството на болницата. По думите на Димитров някои от тях едновременно работят на повече от една позиция – например в болницата и в дъщерното ѝ дружество, което според него може да влияе върху прозрачността и контрола върху управленските решения.

Освен искане за предоставяне на финансови отчети, Димитров е поискал и извършването на пълна финансова ревизия на болницата, за да се установи дали управлението на лечебното заведение е било в съответствие със законите и вътрешните правила на дружеството.

За БТА изпълнителният директор на МБАЛ – Силистра д-р Васил Славов заяви, че финансовото състояние на лечебното заведение е стабилно. Той уточни, че по случая вече тече проверка и посочи, че ръководството на болницата е депозирало официално становище до Министерството на здравеопазването. По думите му в документа подробно са изложени фактите и са приложени съответните документи.

„Лично подписах документа и поисках от Министерството на здравеопазването да възложи на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) пълна проверка на дейността на болницата от началото на моя първи мандат през 2021 година досега. Именно това е компетентният орган, който да прецени дали има финансови нарушения“, посочи директорът.

Той допълни, че със становището е отправена и молба към Министерството да свика извънредно общо събрание с цел промени в Съвета на директорите.