ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

кор. на БТА Николай Желязков
Брюксел,  
13.03.2026 14:07
 (БТА)
Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с решението на САЩ да разрешат за месец на руската страна отново да продава петрол.

Разбираме, че става дума за временно изключение и с ограничен обхват, посочи говорителят. ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени. Тези мерки остават в сила дори при днешното състояние на петролния пазар, добави той.

По неговите думи ценовият таван намалява приходите за Русия от износ на петрол, без да се нарушава стабилността на пазарите. Говорителят поясни, че тази мярка не е довела до намаляване на обемите на руския петролен износ.

Русия печели по 150 милиона долара на ден допълнително от продажбата от петрол от началото на конфликта в Близкия изток. Вероятно тя е най-големият печеливш, добави говорителят. Русия не трябва в никакъв случай да се възползва от войната в Иран, настоя той.

/ГГ/

Свързани новини

13.03.2026 17:07

Кирил Дмитриев сравни отказа на ЕС да смекчи санкциите срещу руския петрол с харакири

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев сравни отказа на страните от Европейския съюз да смекчат санкциите срещу руския петрол и петролни продукти със средновековния ритуал за самоубийство на японските самураи – сепуко, предаде ТАСС.
13.03.2026 15:29

Великобритания призова съюзниците си да запазят натиска върху Русия след облекчаването от САЩ на санкциите върху петрола

Великобритания и партньорите ѝ трябва да поддържат колективен натиск върху Русия чрез санкции, заяви говорител на британския премиер, цитиран от Ройтерс.
13.03.2026 14:26

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща определя като "много тревожно" решението на САЩ за руския петрол

Едностранното решение на САЩ да премахнат санкциите срещу износа на руски петрол е много тревожно, коментира председателят на Европейския съвет Антонио Коща в социалната мрежа "Екс".
13.03.2026 11:43

Всички водещи европейски борси са на червено на фона на поскъпването на петрола

Водещите европейски фондови пазари откриха последната търговска сесия за седмицата със спадове, след като инвеститорите продължиха да оценяват последиците от ескалацията на конфликта в Близкия изток и рязкото поскъпване на енергийните
13.03.2026 10:33

Еврото поевтиня до седеммесечен минимум на фона на напрежението в Близкия изток

Еврото поевтиня до най-ниското си равнище от август насам на фона на по-широкото поскъпване на щатския долар и петрола и ескалацията на конфликта в Близкия изток. Общата европейска валута отслабна с 0,6 на сто спрямо долара до 1,1435 долара, което е
13.03.2026 08:32

Цените на петрола поеха леко надолу след временното облекчаване на американските санкции върху руската суровина

Цените на петрола отбелязаха леко понижение в азиатската търговия днес, след като Съединените щати издадоха временен лиценз, позволяващ на държави да закупят руски суров петрол и петролни продукти, които в момента са блокирани в морето, предаде
13.03.2026 02:12

САЩ издадоха нов общ лиценз, позволяващ продажбата на руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби, до 11 април

САЩ издадоха снощи нов общ лиценз, позволяващ продажбата на руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби, до 11 април, съобщи на уебсайта си американското Министерство на финансите.
11.03.2026 14:16

ЕК: Държавите от ЕС сами преценяват дали да освободят горива от запасите, няма краткосрочна заплаха за европейските доставки

Държавите от ЕС сами преценяват дали да освободят количества от запасите с горива и ако предприемат такава стъпка, трябва веднага да съобщят на Европейската комисия, каза днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на
10.03.2026 15:17

Високите цени на горивата са от полза за Русия и срещу интересите на САЩ и Израел в Иран, каза Домбровскис

Повишението в цените на горивата заради кризата с Иран е от полза за Русия, коментира днес еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис след заседанието на европейските финансови министри в Брюксел. Той отбеляза, че днес цените на
10.03.2026 12:26

Единственият печеливш от събитията в Иран е Русия, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща

Досега единственият печеливш от събитията в Иран е Русия, която се възползва от повишаването на цените на енергията и пренасочването на военни способности, които можеше да бъдат използвани в помощ на Украйна. Това заяви днес председателят на

