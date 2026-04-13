Личинките на мравки контролират грижата за потомството чрез миризма, установиха учени

Учени установиха, че личинките на мравките Ooceraea biroi излъчват миризма, като секретират специфичния летлив феромон MEHMP, и по този начин временно потискат снасянето на яйца от възрастните мравки. Дори синтетичен феромон от същия вид, приложен без физически контакт, спира размножаването на работничките. Така личинките активно регулират редуването между грижата за потомството и възпроизводството при възрастните чрез химическа комуникация. За това информира сайтът на Max Planck Gesellschaft (MPG).

Проучването е проведено от групата за изследване на социалното поведение на Лизе Майтнер, под ръководството на Юко Улрих. Този вид мравки няма кралица и всички работници могат да се възпроизвеждат партеногенетично, без оплождане. При повечето социални насекоми ролите са ясно разделени: кралицата снася яйца, а работниците се грижат за потомството, докато при Ooceraea biroi всички женски могат както да се възпроизвеждат, така и да се грижат за личинките, като колонията редува фазите на размножаване и грижа.

Учени от лабораторията са изследвали летливите химически съединения в различните стадии на развитие - от яйце до възрастна мравка. Само личинките отделят MEHMP, а неговото наличие е достатъчно за потискане на яйцеснасянето. „Най-голямото предизвикателство бе да открием съединението, което е в изключително малки количества, и да го синтезираме за експериментално потвърждение на ролята му като феромон“, обяснява Юко Улрих.

Феромонът достига и до мравки работници, които не влизат в пряк контакт с личинките, като по този начин синхронизира репродуктивните цикли в цялата колония. MEHMP е първият описан феромон, секретиран от личинки при мравки, и показва, че те не са пасивни членове на обществото им, а активни участници в регулирането на социалното поведение.

Изследването поставя нови въпроси за начина, по който възрастните възприемат феромона, как сигналът се обработва в мозъка им и как контролира хормоналната регулация на размножаването. Учените искат да проверят и дали подобни феромони съществуват и при други видове мравки, които се срещат само като личинки.