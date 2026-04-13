АА: Турция предупреждава срещу военни решения за напрежението в Ормузкия проток, призовава за мирен подход

Турският външен министър Хакан Фидан предупреди, че военният подход за осигуряване на ключови световни морски пътища би бил изключително сложен и призова за дипломатически усилия, за да се гарантира непрекъснатост на морската търговия през важния за енергията Ормузки проток, предаде Анадолската агенция съгласно споразумението за обмен на информация с БТА.

Хакан Фидан говори в предаването на Анадолската агенция „От редакцията“, като очерта позициите на Турция по отношение на няколко регионални конфликта.

Фидан подчерта важността от поддържането на отворени международни морски пътища на фона на нарастващото напрежение в Персийския залив. „Целият свят иска международният транзит да остане свободен и непрекъснат“, заяви той.

Той предупреди, че стабилността в морския път не може да бъде постигната чрез силови мерки. „Нашата позиция е да го отворим отново чрез мир. Има много трудности при намесата тук с международни въоръжени сили за поддържане на мира“, каза турският външен министър.

Световната търговия и рисковете за сигурността

По време на предаването Фидан описа пролива като жизненоважен коридор за глобалните енергийни потоци, през който преминават около 20–25 процента от износа на нефт и газ, и подчерта неговото значение за нефтохимическата промишленост, производството на торове, фармацевтичната промишленост и глобалните вериги за доставки.

Фидан предупреди, че прекъсванията в морския транзит биха имали широкообхватни последствия извън енергийните пазари, засягайки продоволствената сигурност, логистиката и промишленото производство в целия свят.

Той изтъкна, че глобалните участници – включително страните вносителки на енергия в Азия и Европа, имат общ интерес от поддържането на маршрута отворен, като подчерта, че „свободното преминаване“ трябва да остане водещ принцип.

Той също така заяви, че се обсъждат предложения от европейски участници и други за международен механизъм за осигуряване на морските коридори, но предупреди, че никое решение не трябва да зависи от пряко участие в ескалацията на конфликта.

Фидан също така спомена дискусиите, свързани с подхода на американския президент Доналд Тръмп за създаване на международни сили за защита, като добави, че някои европейски страни не са склонни да участват в подобни инициативи.

По отношение на позицията на Иран в евентуални преговори той заяви, че не очаква пречки за свободното преминаване: „Не виждам проблем по отношение на свободното преминаване. Щом бъдат изпълнени необходимите условия, няма да има проблем“.

Фидан предупреди, че границата между гарантирането на морската сигурност и въвличането в по-широка конфронтация с Иран е тънка, като добави: „Никоя държава не иска да участва във война срещу Иран. Европейците също са го заявили открито“.

Позицията на Турция, повтори той, е да остане извън конфликта, като същевременно допринася дипломатически за гарантиране на това проливът да остане отворен, в съответствие с политиката на президента Реджеп Тайип Ердоган.

„Ормузкият проток всъщност е най-важният пример, показващ, че войната не е регионална, а има глобални последици“, каза той.

Министърът заяви, че всяко прекъсване би засегнало не само енергийните, но и нефтохимическите вериги за доставки, които захранват световното промишлено производство, като предупреди за широкомащабно сриване на логистичните и производствените мрежи.

Фидан заяви, че Турция допринася на дипломатическо равнище и не е силно зависима от Ормузкия проток за собственото си енергоснабдяване, въпреки че световните ценови сътресения се усещат косвено.

Той предупреди, че продължителните прекъсвания могат да окажат натиск върху световните цени на енергията и сигурността на доставките в цяла Европа и Азиатско-тихоокеанския регион, като припомни подобни вторични ефекти след войната между Русия и Украйна.

Турският външен министър също така предупреди, че натрупването на кризи може да доведе до по-широки хуманитарни последици, включително потенциална продоволствена несигурност, засягаща десетки милиони хора в някои части на Африка.

Преговорите САЩ-Иран

Фидан заяви, че последните контакти между САЩ и Иран отразяват преговорни позиции в ранен етап, които обикновено са максималистични, но изрази предпазлив оптимизъм относно продължаването на диалога.

„Началните позиции винаги са донякъде максималистични. По-късно, с подкрепата на посредниците, страните се опитват да намерят допирни точки. Стига да има искрено намерение да се постигне примирие, да се поддържа и да се направи трайно. Това, което виждам в момента, е, че и двете страни са искрени по отношение на примирието и осъзнават необходимостта от него“.

Той коментира още регионалната позиция на Израел, като каза: „Виждаме, че Израел може да опита да нарочи Турция като нов противник след Иран, тъй като не може да се самоподдържа без враг“.

Фидан каза, че посредниците работят за преодоляване на различията, докато продължават дискусиите относно възможни срокове и рамки за временно примирие.

Турският външен министър отбеляза, че окончателно споразумение в рамките на 15 дни би било „технически нереалистично“, като добави, че преговорите могат да продължат от 45 до 60 дни, ако напредъкът продължи.

„Ако въпросът за ядрената програма се превърне в подход от типа „всичко или нищо“, особено по отношение на обогатяването, мисля, че там може да се сблъскаме със сериозно препятствие“, каза той, като подчерта, че дипломатическите канали остават активни за преодоляване на ключовите препятствия.

Фидан се позова и на срещите с участието на представители на САЩ и Иран в Исламабад, като заяви, че Турция е поддържала контакт със съответните страни през целия процес и оценява възможен принос там, където преговорите зациклят.

Израел, Сирия и рискове от регионална ескалация

Фидан предупреди, че регионалната политика на Израел продължава да създава риск от нестабилност, особено в Сирия и Ливан.

Той заяви, че текущите събития могат да доведат до дългосрочна нестабилност, дори ако някои действия бъдат временно отложени поради други регионални конфликти.

Фидан също така заяви, че действията на Израел в Ливан приличат на тези в Газа, като обвини израелската държава, че унищожава жилища и инфраструктура в рамките на „кампания за обезлюдяване“, и предупреди, че такава динамика може да ескалира в по-широк регионален конфликт.

Той изтъкна, че Израел преследва териториална експанзия под претекст за сигурност, макар че отрича това.

Фидан също така заяви, че очакванията за разоръжаване на „Хизбула“ са нереалистични, като се има предвид вътрешният баланс в Ливан, и подчерта, че всяко решение трябва да бъде национално приобщаващо.

Той описа ситуацията в Сирия като сериозен проблем за сигурността на Турция. „Виждаме сериозен проблем в Сирия. Това е сериозен риск за нас“, каза той, като се позова на израелските атаки.

Той добави, че настоящият фокус на Израел върху конфронтацията с Иран може да забави, но не и да изключи бъдещите действия в Сирия.

„Поради продължаващата война в Иран, Израел не предприема определени действия (срещу Сирия), но това не означава, че няма да го направи. Може да предприеме действия, когато условията го позволят“, заяви той.

Фидан също така посочи, че Турция поддържа интензивни дипломатически контакти и че страната е останала относително извън регионалните сътресения.

Той отбеляза, че продължават дискусиите относно структурата на вътрешната политика и сигурността на Сирия, включително усилията за интеграция в рамките на Сирийските демократични сили, като добави, че е постигнат напредък, но ключови въпроси остават нерешени.

Фидан заяви, че Сирия води активна дипломация с множество международни участници и подчерта, че Турция следи отблизо развитието на събитията поради последиците за сигурността.

Той подчерта, че бъдещото управление на Сирия трябва да бъде приобщаващо и да подкрепя възстановяването, икономическото възстановяване и завръщането на разселените групи от населението.

Министърът добави, че Турция се подготвя за всички сценарии, свързани с потенциални рискове, произтичащи от израелската политика в Сирия, като я нарече критична стратегическа зона.

Фидан също така критикува форматите на регионално сътрудничество, включващи Гърция, гръцко-кипърската администрация и Израел, като твърди, че те засилват напрежението, вместо да го облекчават.

„Тяхното сътрудничество не носи повече доверие, а повече недоверие. То носи повече проблеми и война“, каза той.

Газа

Фидан заяви, че усилията за постигане на примирие в Газа продължават въпреки значителните препятствия, като отбеляза, че дипломатическите контакти с регионалните партньори, включително Египет и ООН, остават активни.

Той посочи, че се работи за преминаване от първата фаза на мирния процес в Газа към следващия етап, но подчерта, че ключови нерешени въпроси – по-специално механизмите за управление, остават блокирани.

Фидан също така заяви, че страните от Близкия изток трябва да се ангажират с териториалната цялост, суверенитета и сигурността една на друга „в рамките на регионален пакт за сигурност“.

Регионални проекти и дългосрочна енергийна архитектура

Фидан припомни по-ранни инициативи за регионално сътрудничество в енергийния сектор, включително предложени проекти за газопроводи и износ на газ, свързващи производителите от Персийския залив с Турция и европейските пазари.

Той заяви, че подобни проекти за свързване биха могли да намалят стратегическия натиск върху ключови точки като Ормузкия проток и да укрепят регионалната взаимозависимост, но отбеляза, че нестабилността в Сирия и по-широките геополитически напрежения са забавили напредъка.

Фидан добави, че бъдещите проекти за регионална интеграция вероятно ще възвърнат своята динамика, като се очаква Турция да играе централна роля в транзита на енергия и развитието на инфраструктурата.

Променящо се регионално равновесие

Фидан заяви, че държавите от Персийския залив са започнали да преразглеждат своите представи за сигурността вследствие на скорошните сътресения в региона, включително ракетните атаки и ескалиращото напрежение.

Той изрази мнение, че разчитането единствено на външни гаранции за сигурност вече не е достатъчно и че държавите в региона проявяват все по-голям интерес към структурирани рамки за сигурност.

Той подчерта също така засилващото се сътрудничество в отбраната, по-специално по отношение на безпилотните системи и сътрудничеството в отбранителната промишленост.

НАТО, Европа и стратегическата роля на Турция

Фидан заяви, че НАТО трябва да използва предстоящата среща на върха в Анкара, за да задълбочи институционалната координация, като добави, че тя „може би ще бъде най-важната среща на върха“ в историята на алианса.

Турция трябва да играе сериозна роля като „ключов участник“ в формирането на виждания, изграждането на системи и прилагането на европейската рамка за сигурност, особено в период, в който трансатлантическият баланс се променя, заяви Фидан.

Той също така каза, че страните от НАТО трябва да разглеждат предстоящата среща на върха в Анкара като възможност „да систематизират отношенията между НАТО и САЩ“.

Фидан също така подчерта, че Турция понастоящем действа като проактивен фактор в областта на сигурността и дипломацията в множество региони, включително Близкия изток, Кавказ, Балканите, Черно море и Африка.

Дипломатическият форум в Анталия

В заключение Фидан обърна внимание на предстоящия Дипломатически форум в Анталия, като отбеляза, че той ще събере участници от различни региони по света, за да обсъдят конфликтите и механизмите за сътрудничество.

Той посочи, че форумът предлага рядка възможност за обсъждане на регионални въпроси извън евроцентричните рамки, като добави, че тази година се очаква броят на участниците да се увеличи.