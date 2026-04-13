Виктория Томова отпадна в първия кръг на турнира по тенис в Щутгарт

Мирослав Димитров
Снимка: БТА, архив
Щутгарт,  
13.04.2026 22:24
 (БТА)

Първата ракета на България Виктория Томова отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей УТА 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Томова, която влезе като "щастлива губеща" в основната схема на сингъл, допусна обрат и отстъпи срещу представителката на домакините Лаура Зигемунд с 6:4, 6:7(4), 1:6 за 2:45 часа игра.

Българката започна с ранен пробив за 2:0 в първия сет, но Зигемунд върна пробива, след което на свой сервис изравни за 4:4. Томова отново проби подаването на съперничката и взе първия сет с 6:4.

Вторият сет бе равностоен,  двете си размениха по два пробива и се стигна до тайбрек, в който германката надделя със 7:4.

Томова не успя да се противопостави на съперничката в решителния трети сет, в който взе само един гейм и приключи участието си в турнира.

Зигемунд ще играе във втория кръг срещу номер 3 в схемата Ига Швьонтек (Полша).

/МД/

16.04.2026 22:00

Елена Рибакина и Коко Гоф се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Щутгарт

Номер 1 и шампионка от Откритото първенство на Австралия Рибакина победи Диана Шнайдер (Русия) с 6:3, 6:4. На четвъртфиналите тя ще играе срещу победителката от късния двубой между Лейла Фернандес (Канада) и Зейнеп Сьонмез (Турция).
15.04.2026 22:45

Двукратната шампионка Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Щутгарт, победителката от миналата година Елена Остапенко отпадна

Полската тенисистка направи пет пробива в двубоя, но и два пъти загуби подаването си. В следващия кръг тя ще срещне победителката от двубоя между номер 6 Мира Андреева (Русия) и Алиша Паркс (САЩ).
14.04.2026 13:59

Полската тенисистка Ига Швьонтек за новия си треньор: „Наистина съм щастлива да започна работа с Франсиско“

Полската тенисистка Ига Швьонтек се надява да се възползва от опита и техническите познания на новия си треньор Франсиско Роиг, когато започне сезона си на клей на турнира в германския град Щутгарт тази седмица

