Виктория Томова отпадна в първия кръг на турнира по тенис в Щутгарт

Първата ракета на България Виктория Томова отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей УТА 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Томова, която влезе като "щастлива губеща" в основната схема на сингъл, допусна обрат и отстъпи срещу представителката на домакините Лаура Зигемунд с 6:4, 6:7(4), 1:6 за 2:45 часа игра.

Българката започна с ранен пробив за 2:0 в първия сет, но Зигемунд върна пробива, след което на свой сервис изравни за 4:4. Томова отново проби подаването на съперничката и взе първия сет с 6:4.

Вторият сет бе равностоен, двете си размениха по два пробива и се стигна до тайбрек, в който германката надделя със 7:4.

Томова не успя да се противопостави на съперничката в решителния трети сет, в който взе само един гейм и приключи участието си в турнира.

Зигемунд ще играе във втория кръг срещу номер 3 в схемата Ига Швьонтек (Полша).