Подробно търсене

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе: "Днес завършващият удар бе решаващ"

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
На снимката: старши треньорът на Берое Хосу Урибе.
Стара Загора,  
13.04.2026 22:01
 (БТА)

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе коментира пред БТА срещата с Локомотив Пловдив, която завърши без победител.

"Много добър мач за нас. Отлична игра и интензитет. Ние бяхме много по-добри от съперника, но не отбелязахме, въпреки редицата чисти положения. Това е пътят и това е отборът, който искам да виждам на терена. Завършващият удар днес бе решаващ. В някои от положенията беше по-трудно да не отбележим, но и това се случи. Доволен съм от поведението на играчите. След излизането на Хуан Пинеда обаче нямахме толкова ситуации. Той е важен играч за нас и се надяваме да не е контузен сериозно.", каза Хосу Урибе.

Той отбеляза, че спечелената точка днес е много важна за тима в борбата за оцеляване и определи като финал всеки един от оставащите седем мача за Берое до края на шампионата.

 

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:07 на 13.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация