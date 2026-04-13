Треньорът на Барселона Ханзи Флик се оплака на делегата на УЕФА относно качеството на терена преди мача срещу Атлетико Мадрид

Мирослав Димитров
AP Photo/Bernat Armangue
Мадрид,  
13.04.2026 22:00
 (БТА)

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик се оплака от състоянието на терена на стадион „Метрополитано“ преди реванша на каталунския клуб срещу Атлетико Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига, съобщава "Мундо Депортиво".

Старши треньорът на Барселона изрази загриженост относно височината на тревата на домашния стадион на Атлетико Мадрид. Специалистът изказал недоволство пред делегата на УЕФА, който присъства на тренировката на „блаугранас“ преди мача, пише изданието.

Атлетико Мадрид спечели първия мач от мача с 2:0.

