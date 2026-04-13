Треньорът на Барселона Ханзи Флик се оплака на делегата на УЕФА относно качеството на терена преди мача срещу Атлетико Мадрид

site.btaТреньорът на Барселона Ханзи Флик се оплака на делегата на УЕФА относно качеството на терена преди мача срещу Атлетико Мадрид
Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик се оплака от състоянието на терена на стадион „Метрополитано“ преди реванша на каталунския клуб срещу Атлетико Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига, съобщава "Мундо Депортиво".
Старши треньорът на Барселона изрази загриженост относно височината на тревата на домашния стадион на Атлетико Мадрид. Специалистът изказал недоволство пред делегата на УЕФА, който присъства на тренировката на „блаугранас“ преди мача, пише изданието.
Атлетико Мадрид спечели първия мач от мача с 2:0.

Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина