Депутатите задължиха служебния кабинет да внесе в НС проектозакон за ратификация присъединяването на България към Устава на Съвета за мир

Нелли Желева
Депутатите задължиха служебния кабинет да внесе в НС проектозакон за ратификация присъединяването на България към Устава на Съвета за мир
Депутатите задължиха служебния кабинет да внесе в НС проектозакон за ратификация присъединяването на България към Устава на Съвета за мир
Снимка: Владимир Шоков/БТА , архив
София,  
13.03.2026 14:15
 (БТА)

Депутатите задължиха служебното правителство да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България, като държава основател, към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ. 

Предложението подкрепиха 100 депутати - ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ" и петима нечленуващи в група народни представители. Против бяха  54 депутати - "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "БСП-Обединена левица" и "Величие". С "въздържал се" гласува един депутат от "Възраждане" и двама от МЕЧ. "Алианс за права и свободи" не участваха в гласуването.

Проектът на закон да бъде внесен в Народното събрание за ратификация, предвижда още решението. А министърът на външните работи трябва да обнародва в „Държавен вестник“ закона в 15-дневен срок от датата на влизането му в сила.

За присъединяването на страната ни към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Тръмп съобщи тогавашният министър-председател в оставка Росен Желязков на 22 януари.

Днес служебният премиер Андрей Гюров обяви, че ако такова решение бъде прието, МС ще сезира Конституционния съд. Трябва да е ясно, че това служебно правителство няма да се води от такива действия, категоричен е той.

 

/ЛРМ/

