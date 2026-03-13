На 20 април в Копривщица ще представим броя на списание ЛИК за Априлското въстание и издание на БАН, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев

На 20 април в Копривщица ще представим броя на списание ЛИК, посветен на Априлското въстание, и издание на Българската академия на науките (БАН), каза генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев днес в БАН.

Председателят на Българската академия на науките член-кореспондент Евелина Славчева представи Академичния организационен комитет за координация на инициативите за 150-годишнината от Априлското въстание.

Този брой на списание ЛИК на БТА ще съдържа извадки от архивите - как от 1898 г. досега са отбелязвани различни годишнини на Априлското въстание, както и как то е присъствало в богатия архив на Българската телеграфна агенция. Това представяне на списанието от Копривщица ще е едновременно от 33 града - онлайн, като ще направим връзка с тези градове и ще поканим ученици, обясни Кирил Вълчев.

Той съобщи, че в Одеса на 15 април ще се открие паметна плоча за Добри Чинтулов. През април се навършват 180 години от неговото рождение. Чинтулов е поетът, композиторът на песните за Априлското въстание. Добри Чинтулов е завършил семинарията в Одеса, а преди това е учил в гимназия там. Няма никакъв паметен знак за Добри Чинтулов, а ние сме почти готови с плочата и ще я поставим. В Болградската гимназия ще отбележим 205 години от рождението на Георги Раковски, съобщи генералният директор на БТА.

През втората половина на годината планираме да направим форуми на места, които са свързани с Априлското въстание - Букурещ, Белград и Одеса, където имаме Национални пресклубове на БТА, каза Кирил Вълчев.

Генералният директор припомни и инициативите, които е направила вече БТА за Априлското въстание. През декември започнахме отбелязването на годишнината в Гюргево, където е взето решението за въстанието. Ангажирахме и местната власт в Гюргево. Там има две места, свързани с България. След това направихме форум в Русе, припомни Кирил Вълчев.

По думите му това е станало повод да помоли Бойко Василев от Българската национална телевизия да стане водещ на такива форуми в центровете на четирите революционни окръга. Направихме такъв форум във Враца, след това в Сливен, предстои във Велико Търново - на празника на града, 22 март. На този форум ще участва и член-кореспондент Атанас Семов, каза Кирил Вълчев. Той добави, че ще има такъв форум и в Панагюрище, който ще е на 30 април.

БТА е българската държавна информационна агенция. БТА е естествената платформа за всички събития, които ще се организират и съм изключително благодарен на БАН, че се ангажира да координира всичко, свързано с отбелязването на 150-годишнината на Априлското въстание, каза Кирил Вълчев.

Кирил Вълчев е убеден патриот, неговите служители отразяват събития не само от страната, но и от чужбина, където има български общности, каза председателят на БАН член-кореспондент Евелина Славчева. Тя отбеляза, че БАН с огромно признание и с убеденост е подкрепила Кирил Вълчев за неговия втори мандат като генерален директор на БТА. Убедени сме, че БТА ще отрази всяко събитие, свързано с отбелязването на 150-годишнината от Априлското въстание, изрази увереност председателят на БАН.

Член-кореспондент Славчева съобщи, че сред членовете на Академичния инициативен комитет са акад. Георги Марков, акад. Иван Илчев, акад. Иван Гранитски, член-кореспондент Атанас Семов, член-кореспондент Атанас Костов, заместник-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов, които присъстваха на днешното събитие. На него бяха дошли също главният секретар на Българската православна църква Мелнишкият епископ Герасим, представители на президентството, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, представители на Общобългарския комитет „Васил Левски”, на Националното сдружение на общините, на читалища, кметове и учени.