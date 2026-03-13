Възможности за финансиране на високотехнологични проекти на български компании са обсъдени на среща в Министерството на иновациите и растежа

Засилване на сътрудничеството между Министерството на иновациите и растежа (МИР), българската предприемаческа екосистема и Европейския съвет за иновации (EIC) беше обсъдено на среща в Министерството, съобщиха от пресцентъра на МИР.

По този начин българските компании ще имат допълнителни възможности за финансиране на иновативни и високотехнологични проекти, се посочва в официалното съобщение.

Акцент в разговора беше поставен и върху Националния иновационен фонд (НИФ) към МИР и неговото надграждане. Бяха обсъдени предстоящите програми и необходимостта от по-тясно сътрудничество с EIC. Целта е реализация на повече перспективни проекти.

Подчертана беше важността на инженерните таланти за ИКТ сектора и перспективите за развитие на иновационната екосистема в страната.

Тема на разговора беше и организацията на инициирания от Европейската комисия предстоящ информационен ден на EIC в България през есента.

На срещата присъстваха още Боян Жеков, национален координатор на водещата инициатива на ЕС за научноизследователска и развойна дейност „Хоризонт Европа“; Мила Маринова, член на Борда на EIC; Момчил Василев, изпълнителен директор на „Ендевър“ (Endeavor); експерти на Министерство на иновациите и растежа и други.

Европейският иновационен съвет е ключова инициатива на ЕС в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ (2021-2027), с бюджет от над 10 милиарда евро за подкрепа на пробивни иновации, дълбоки технологии и разрастване на стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП). Той финансира проекти от ранен етап до пазарна реализация.

БТА припомня, че в момента се водят преговори по „Хоризонт Европа“ (2028-2034 г.). Служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов призова в края на февруари пред участниците в Съвета на министрите по конкурентоспособност (научни изследвания) в Брюксел за опростяване на процедурите и избягване на административната тежест за кандидатите и бенефициентите по програмата. Той подчерта нуждата от приобщаващ подход, включително в управлението на Европейския научноизследователски съвет (European Research Council) и ЕIC.