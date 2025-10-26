Подробно търсене

Ландо Норис спечели квалификацията за Гран При на Мексико във Формула 1

Боян Денчев
снимка: АР, Moises Castillo
Мексико Сити,  
26.10.2025 08:50
 (БТА)

Ландо Норис с „Макларън“ спечели квалификацията преди надпреварата за Гран При на Мексико. Така британецът ще стартира от първа позиция в днешното състезание, а пилотите на „Ферари“ Шарл Льоклер и Люис Хамилтън допълниха местата в топ 3. Леклер беше начело след първите обиколки в Q3 с време от 1:15.991 и аванс от 0.179 секунди пред Норис.

В своя решителен момент пилотът на „Макларън“ постигна резултат от 1:15.586 минути, което остави Льоклер на втора позиция с 0.262 секунди зад Норис. Хамилтън остана трети изоставайки с 0.352секунди.

Четвърти е Джордж Ръсел с „Мерцедес“, а зад тях от третия ред ще потеглят Макс Ферстапен от „Ред Бул“ и Андреа Кими Антонели – „Мерцедес“. Седми в квалификацията се класира миналогодишният победител в Мексико Карлос Сайнц – „Уилямс“, който обаче ще стартира 12-ти заради наказанието, което му беше наложено след удара с Антонели в Гран При на САЩ миналата седмица.

Така от седмото място ще потегли лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри от „Макларън“, а останалите в първите десет са Исак Аджар –„Рейсинг Булс“, Оливър Берман – „Хаас“ и Юки Цунода – „Ред Бул“.

Състезанието за Гран При на Мексико, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1 е днес от 22:00 часа.

/БД/

