Община Крушари отбелязва своя празник на Димитровден

Празникът на община Крушари се отбелязва на Димитровден (26 октомври) с Решение на Общинския съвет от 2016 година. В случаите, в които 26 октомври е работен ден, празникът се отбелязва всяка последна събота на октомври. През 1978 година с указ на Държавния съвет на Народна Република България село Крушари е обявено за общински център, включващ 19 населени места. На 26 октомври община Крушари отбелязва 47 години оттогава.

По повод празника на Общината на 24 октомври в залата на читалище „Йордан Драгнев – 1894“ бе организиран празничен концерт, на който бяха отличени граждани, организации и местен бизнес за принос към развитието на общината.

На 26 октомври храмов празник ще има и църквата „Св. вмчк. Димитър“ в село Крушари. Храмът в общинския център е една от най-богато иконописани църкви в Добруджа. Неговият градеж е започнал на Гергьовден 1883 г, обясни директорът на дирекция "Хуманитарни дейности" в общината Димитрина Желева. Тя допълни, че на Димитровден строежът е завършен. Дворното място, където е изграден храмът, е дарение от Йордан Драгнев, който е един от първите учители в селото. До самия вход са положени неговите тленни останки.

За майстори на църковния храм са главени срещу 3000 златни гроша строители от Гевгелийско, област от днешна Северна Македония. Първият български свещеник в храма е Петър Стоилов, чийто кости също почиват в двора на църквата. Първата камбана е закупена с дарения, събрани от жителите на село Армутлии, както се е наричало тогава Крушари и околните села.

Всички икони в църквата са автентични, рисувани преди повече от 140 години от баща и син – художници инокописци Кузма Блажени и Марко Кузманов от Гевгелийско. Изобразените светци от над петдесетте икони са надлежно и старателно описани от Иван Трифонов Балкански, дълги години протойерей в селския храм.