Документалният филм за Татяна Лолова „Последният спектакъл“ ще бъде представен днес на фестивала на книгата в Челопек

Днес, 26 октомври, в център „Книгини“ в село Челопек ще бъде представен документалният филм за Татяна Лолова „Последният спектакъл“ от Георги Тошев, каза за БТА Мария Дончева – председател на Сдружение „Книгини“. Сдружението, заедно с кметството и с подкрепата на Община Враца и фонд „Култура“ към Общински съвет Враца организират второто издание на Фестивал на книгата, добрините и традициите.

Миналата година се навършиха 90 години от рождението на Татяна Лолова и по този начин ще отбележим годишнината, каза Дончева. Тя добави, че за пръв път в първото българско село на книгата Челопек ще дойде Георги Тошев, който заедно с Калояна Климентова е автор на филма. Тошев ще присъства на представянето на филма и ще се срещне с публиката.

Лентата събира архивни кадри и снимки – някои от които се показват публично за пръв път, разказващи за забележителния житейски и творчески път на актрисата Татяна Лолова, както и за последните месеци от живота й. Включени са и кадри от емблематични български филми, в които Лолова участва през годините.

В „Последният спектакъл“ участват съпругът й Светослав Светославов-Славе, актьорите Койна Русева и Велислав Павлов, режисьорът Илиян Джевелеков, певецът Орлин Горанов, продуцентът Игор Марковски и други. Входът за прожекцията е свободен. Посетителите ще бъдат настанявани до изчерпване на местата в залата, добави Дончева.

По време на събитието ще бъде на разположение и книгата „Татяна Лолова от А до Я. Бележки, мисли, снимки“, както и други биографични книги – дело на Георги Тошев. Специално за него сме организирали и една приятна изненада – ще го срещнем със собственика на къщата, на чиято ограда е поставена една от тридесетте литературни табели в село Челопек. Точно тази е с откъс от неговата книга „Тя, Цветана Манева“. Вярвам, че тази среща ще бъде вълнуваща за него, добави Дончева. Тя разкри, че намерението на Сдружение „Книгини“ е в първото българско село на книгата да се поставят още двеста литературни табели на къщи, които представят откъси от творчеството на различни автори.

БТА припомня, че село Челопек членува в Международната организация на градовете и селата на книгата (International Organisation of Book Towns – IOB) от 2019 година.