Фестивалът „Есенни театрални срещи в Русе“ завършва днес с представлението „Заешка дупка“ на Театър 199

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Снимка: Архив, Бисер Тодоров/БТА
Русе,  
26.10.2025 08:00
 (БТА)

С постановката „Заешка дупка“ на Театър 199 „Валентин Стойчев“, режисирана от проф. Ивайло Христов, ще завърши днес фестивалът „Есенни театрални срещи в Русе“. Това съобщи основният организатор и селекционер на международния форум, както и директор на „Арт театър Берлин“ – Катя Костова.

Пиесата е вълнуващ разказ за едно семейство, разказ за загубата и новото начало. Творбата е удостоена с множество награди, включително „Пулицър“. Режисьорът проф. Христов ще бъде на разположение на публиката в залата след финалните акорди на пиесата.

„Проф. Ивайло Христов има годишнина, която ще отбележим на закриването на фестивала. Аз от доста време се опитвам да го привлека да ни гостува. Той е много свързан с русенския театър, като е бил един от основните актьори на Слави Шкаров тук и след това продължава кариерата си в София“, каза директорът на Драматичен театър „Сава Огнянов“ Боян Иванов.

Фестивалът се организира с подкрепата на Министерството на културата, Община Русе и Национален фонд "Култура". БТА припомня, че това е второто му издание, като за първи път "Есенни театрални срещи в Русе" се организира през миналата година. 

/ВБ/

