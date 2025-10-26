Иво Балабанов и Девора Аврамова са шампионите на България по крос кънтри

Иво Балабанов и Девора Аврамова станаха шампиони на България по крос кънтри на първенството, което се проведе в Пирдоп.

Балабанов (Атлет Мездра) се завърна на трасето, на което завоюва балканската титла за мъже през 2023-а година и триумфира на 10 000 метра с 31:15. Балабанов поддържаше темпо между 3:05 и 3:09 мин/км.

Преди две години той взе злато на Балканското първенство за 30:44 с впечатляващ последен километър от 2:52. През 2025-а негов подгласник беше Исмаил Сенанджи (Евър Варна) с 31:46, а Иван Андреев (Дунав Русе) е трети с 32:12.

Девора Аврамова завоюва третата титла за Берое Стара Загора с победата си при жените на 8000 метра и време 27:41 минути. Така тя подобри и рекорда си на трасето 27:45 от Балканския шампионат по крос кънтри, когато завърши втора.

Силвия Георгиева (Актив 2013 Пловдив) бяга отличните 28:45 за второто място, а четирикратната балканска шампионка по маратон Маринела Нинева (Локомотив Дряново) зае третото място с 29:08 минути.

Станислав Рашков (Етър Академик Велико Търново) е шампион при младежите под 23 години с 26:21 пред Константин Василев (Стратеш Атлетик Ловеч) с 26:29 и Николай Кауфман (Орхание Ботевград) с 27:05.

Най-убедителната шампионка на първенството беше Светлозара Грозданова (Свети Георги София) с 24:00 на 6 км при девойките под 23 години. Втора е Даниела Георгиева (Локомотив 55 Горна Оряховица) 28:57, а трета Таня Узунова (Актив 2013 Пловдив) с 29:05, съобщават от БФ Лека атлетика.