Полицията задържа мъж за разпространение на наркотици на ж.п. гарата в Лом

Мъж на 46 години от Лом е задържан на железопътната (ж.п.) гара в града при слизане от влак, а в него са открити кокаин, канабис, амфетамин, злато и голяма парична сума, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

След получен сигнал, че пласьор на наркотици пътува към Лом с влак, в събота в Районното управление на МВР в крайдунавския град е сформирана оперативна група, която задържала на ж.п. гарата въпросния мъж при слизане от пътнически влак към 16:05 часа. При обиск в него са открити 49,73 грама хероин, 8,32 грама кокаин, 21,83 грама метаанфетамин, 0,96 грама канабис, 15 хил. лева в брой в банкноти с различен номинал, шест хил. паунда в брой и две златни монети - инвестиционно злато на стойност 15 хил. лева според преносителят им. Мъжът е задържан за денонощие, срещу него е образувано досъдебно производство.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха, че през годината в региона има много случаи на задържани с наркотици, но повечето от тях са с канабис и амфетамен, а не с хероин и кокаин.