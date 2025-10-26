Бивш футболист на Лудогорец донесе победата на Брентфорд над Ливърпул

site.btaБивш футболист на Лудогорец донесе победата на Брентфорд над Ливърпул
Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго донесе победата на Брентфорд с 3:2 срещу Ливърпул в среща от 9-ия кръг на Висшата лига. Бразилецът се разписа от дузпа през второто полувреме, а шампионите от миналата кампания водени от Арне Слот записаха четвърта поредна загуба в първенството.
Още в 5-ата минута Брентфорд поведе в резултата, когато Айер надскочи Екитике и отклони с глава, а Данго Уатара с акробатичен удар от въздуха прати топката във врата пратена от Мамардашвили.
В самият край на първата част пас на Екитике бе пресечен, след което Дамсгор със страхотно подаване изведе Шаде, който се откъсна сам срещу Мамардашвили и с плътен удар направи 2:0.
В петата минута на добавеното време обаче Милош Керкез намали изоставането на Ливърпул. Унгарският национал засече подаване в наказателното поле и не остави шансове на Келъхър.
В 58-ата минута Ван Дайк ритна фаулира Уатара и първоначално бе отсъден пряк свободен удар, но след намесата на ВАР бе преценено, че нарушението е на границата на наказателното поле, така бе посочена бялата точка. Игор Тиаго бе категоричен и покачи на 3:1.
В 89-ата минута Ливърпул се върна в мача за 2:3, когато Собослай центрира към Салах, който стреля неспасяемо под гредата.
Срещи от Висшата лига на Англия, девети кръг:
Челси - Съндърланд - 1:2
Нюкасъл - Фулъм - 2:1
Манчестър Юнайтед - Брайтън - 4:2
Брентфорд – Ливърпул – 3:2
днес:
Арсенал - Кристъл Палас
Астън Вила - Манчестър Сити
Борнемут - Нотингам Форест
Уулвърхямптън - Бърнли
Евертън - Тотнъм
от петък:
Лийдс - Уест Хям - 2:1
В класирането води Арсенал с 19 точки пред Съндърланд със 17 точки, Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед са с по 16 точки, следват Ливърпул и Борнемут с по 15, Тотнъм и Челси имат по 14, Кристъл Палас и Брентфорд с по 13, Брайтън, Нюкасъл и Астън Вила с 12 и други.
/БД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина