Бивш футболист на Лудогорец донесе победата на Брентфорд над Ливърпул

снимка: АР, John Walton
Лондон,  
26.10.2025 08:58
Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго донесе победата на Брентфорд с 3:2 срещу Ливърпул в среща от 9-ия кръг на Висшата лига. Бразилецът се разписа от дузпа през второто полувреме, а шампионите от миналата кампания водени от Арне Слот записаха четвърта поредна загуба в първенството.

Още в 5-ата минута Брентфорд поведе в резултата, когато Айер надскочи Екитике и отклони с глава, а Данго Уатара с акробатичен удар от въздуха прати топката във врата пратена от Мамардашвили.

В самият край на първата част пас на Екитике бе пресечен, след което Дамсгор със страхотно подаване изведе Шаде, който се откъсна сам срещу Мамардашвили и с плътен удар направи 2:0.

В петата минута на добавеното време обаче Милош Керкез намали изоставането на Ливърпул. Унгарският национал засече подаване в наказателното поле и не остави шансове на Келъхър.

В 58-ата минута Ван Дайк ритна фаулира Уатара и първоначално бе отсъден пряк свободен удар, но след намесата на ВАР бе преценено, че нарушението е на границата на наказателното поле, така бе посочена бялата точка. Игор Тиаго бе категоричен и покачи на 3:1.

В 89-ата минута Ливърпул се върна в мача за 2:3, когато Собослай центрира към Салах, който стреля неспасяемо под гредата.

Срещи от Висшата лига на Англия, девети кръг:

 

Челси - Съндърланд - 1:2

Нюкасъл - Фулъм    - 2:1

Манчестър Юнайтед - Брайтън - 4:2

Брентфорд – Ливърпул – 3:2

 

днес:

Арсенал - Кристъл Палас

Астън Вила - Манчестър Сити

Борнемут - Нотингам Форест

Уулвърхямптън - Бърнли

Евертън - Тотнъм

 

от петък:

Лийдс - Уест Хям - 2:1

 

В класирането води Арсенал с 19 точки пред Съндърланд със 17 точки, Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед са с по 16 точки, следват Ливърпул и Борнемут с по 15, Тотнъм и Челси имат по 14, Кристъл Палас и Брентфорд с по 13, Брайтън, Нюкасъл и Астън Вила с 12 и други.

