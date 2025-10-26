Подробно търсене

Ива Кръстева
410 състезатели спориха за отличията на турнир по джудо в памет на Симеон Ценев
снимка: БФ Джудо
София,  
26.10.2025 10:42
 (БТА)

410 състезатели в три възрастови групи (до 8, до 12 и до 14 години) спориха за отличията на турнира по джудо в памет на Симеон Ценев, организиран от столичния клуб ЦСКА.

По време на надпреварата бяха отличени и едни от водещите състезатели на клуба - Ивайло Иванов, Цветелин Мартинов, София Рангелова и София Маврова.

Приветствие към участниците отправи президентът на БФ Джудо Румен Стоилов.

Тази година се навършват 5 година от смъртта на Симеон Ценев, дългогодишен старши треньор в клуба и бивш селекционер на националния тим, съобщават от БФ Джудо.

/ИК/

