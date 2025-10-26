Аджерпрес: Румънската компания „Нороферт“ стартира производствена линия за торове в Бразилия

Румънската компания „Нороферт“ (Norofert), производител на органични суровини и доставчик на биотехнологии за селското стопанство, регистрирана на пазара AeRO на Букурещката фондова борса, официално стартира производствена линия за торове в Чапеко, Бразилия, предаде Аджерпрес специално за БТА.

Според прессъобщение на компанията, цитирано от агенцията, проектът за достъп до бразилския пазар е започнал през август 2023 г., а компанията „Нороферт Бразил“ (Norofert Brasil LTDA) е създадена като част от този план през 2024 г., в партньорство с „Енгенутри Груп“ (Engenutri Group), с равно участие заедно с Norofert S.A.

Изграждането на производствената линия отне приблизително една година, а инвестиционната стойност е половин милион евро, финансирана по равно от двамата партньори, посочва Аджерпрес.

Новото производствено съоръжение с капацитет от 15 000 литра на ден представлява важна стъпка към интернационализацията на бизнес модела на „Нороферт“, като се изгражда по същата технологична концепция, внедрена в Южна Дакота, САЩ.

Производствената линия ще използва бактерии, добити в изследователската лаборатория във Филипещи де Падуре, Румъния – център за върхови постижения в селскостопанската биотехнология и ядро ​​на изследователската дейност на компанията.

„Искаме "Нороферт" да се превърне в посланик на румънските иновации в международното селско стопанство, в партньорство с капиталовия пазар. За румънските компании, които инвестират и се развиват, особено в трудни времена, инвестициите предлагат възможност за ускоряване на развитието и консолидиране на конкурентните предимства. Официалното стартиране на производствената линия на "Нороферт" в Бразилия представлява успех за румънска компания на един от най-големите и динамични селскостопански пазари в света. Това е доказателство за способността ни да се адаптираме и мащабираме бизнес модели в различни икономически и географски контексти. Бразилия ни предлага огромни възможности, с повече от 96 милиона хектара обработваема земя и нарастващо търсене на продукти, базирани на микроорганизми и иновативни решения за хранене на растенията“, каза председателят на Съвета на директорите на „Нороферт“ Влад Попеску, в цитирано от Аджерпрес прессъобщение.

Под марката „Нороферт“ на първия етап бяха одобрени 16 продукта, адаптирани към местните култури царевица, соя, пшеница, захарна тръстика и кафе.

През следващите три години двете производствени звена в Бразилия и САЩ биха могли да генерират до 40% от консолидирания оборот.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)