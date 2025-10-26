Виляреал ликува в дербито с Валенсия

Първенство на Испания по футбол, мачове от десетия кръг в Ла Лига: Жирона - Овиедо 3:3 Еспаньол - Елче 1:0 Атлетик Билбао - Хетафе 0:1 Валенсия – Виляреал – 0:2 днес: Майорка - Леванте Реал Мадрид - Барселона Осасуна - Селта Райо Валекано - Алавес понеделник: Бетис - Атлетико Мадрид от петък: Реал Сосиедад - Севиля 2:1 Реал Мадрид води в класирането с 24 точки и две повече от Барселона.

Виляреал е на трето място с 20 точки, пред Еспаньол с 18, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Елче, Атлетик Билбао и Хетафе с по 14 точки и други.