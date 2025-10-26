Подробно търсене

Виляреал ликува в дербито с Валенсия

Боян Денчев
снимка: АР, Jose Breton
Валенсия,  
26.10.2025 09:50
 (БТА) 
Първенство на Испания по футбол, мачове от десетия кръг в Ла Лига: 

Жирона - Овиедо          3:3
Еспаньол - Елче          1:0
Атлетик Билбао - Хетафе  0:1 
Валенсия – Виляреал    – 0:2

днес:
Майорка - Леванте
Реал Мадрид - Барселона
Осасуна - Селта
Райо Валекано - Алавес

понеделник:
Бетис - Атлетико Мадрид

от петък:
Реал Сосиедад - Севиля 2:1


Реал Мадрид води в класирането с 24 точки и две повече от Барселона.  
Виляреал е на трето място с 20 точки, пред Еспаньол с 18, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Елче, Атлетик Билбао и Хетафе с по 14 точки и други.

/БД/

Към 10:30 на 26.10.2025 Новините от днес

