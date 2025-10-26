Подробно търсене

Боян Денчев
Александър Василев завърши на осмо място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години
снимка: БТА
Чънду,  
26.10.2025 09:56
 (БТА)

Александър Василев завърши на осмо място на Мастърс турнира на най-добрите юноши в света (ITF Junior Finals 2025). Надпреварата се проведе в Чънду (Китай).

 Българинът отстъпи в последната си среща със 7:6(5), 3:6, 5:7 от Оскари Палданиус (Финландия). Двубоят продължи два часа и 8 минути.

Във финала на турнира Макс Шьонхаус (Германия) победи с 6:2, 6:0 Яник Александреску (Румъния).

Александър Василев е третият българин, който игра на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него, Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 година.

/БД/

Към 10:30 на 26.10.2025 Новините от днес

