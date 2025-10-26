Ланс записа обрат срещу Олимпик Марсилия във френската Лига 1

Ланс победи с 2:1 като домакин Олимпик Марсилия в мач от 9-ия кръг на френската Лига 1. Гостите водени от Роберто Де Дзерби стартираха кръга като лидери в класирането, но вече са трети, а съперникът им вече е втори с 19 пункта на точка зад Пари Сен Жермен.

Мейсън Грийнууд изведе Олимпик Марсилия напред в резултата в 17-ата минута. Само шест минути по-късно Одсон Едуар се разписа от дузпа и направи 1:1. Ланс стигна обрат в 53-ата минута, когато Бенжамен Павар си вкара автогол.





Първенство на Франция по футбол, мачове от деветия кръг на Лига 1: Брест – Пари Сен Жермен - 0:3 Монако - Тулуза - 1:0 Ланс – Олимпик Марсилия – 2:1 днес: Лил – Метц Анже – Лориен Оксер – Льо Авър Рен – Ница Олимпик Лион - Страсбург от петък: Париж ФК - Нант – 1:2 В класирането води Пари Сен Жермен с 20 точки, пред Ланс с 19, Олимпик Марсилия с 18 и Монако със 17, Страсбург и Ланс са с по 16, Лион - 15, Лил има 14 и други.