Ланс записа обрат срещу Олимпик Марсилия във френската Лига 1

Боян Денчев
снимка: АР, Jean-Francois Badias
Ланс,  
26.10.2025 09:32
 (БТА)

Ланс победи с 2:1 като домакин Олимпик Марсилия в мач от 9-ия кръг на френската Лига 1. Гостите водени от Роберто Де Дзерби стартираха кръга като лидери в класирането, но вече са трети, а съперникът им вече е втори с 19 пункта на точка зад Пари Сен Жермен.

Мейсън Грийнууд изведе Олимпик Марсилия напред в резултата в 17-ата минута. Само шест минути по-късно Одсон Едуар се разписа от дузпа и направи 1:1. Ланс стигна обрат в 53-ата минута, когато Бенжамен Павар си вкара автогол.



Първенство на Франция по футбол, мачове от деветия кръг на Лига 1:

Брест – Пари Сен Жермен     - 0:3
Монако - Тулуза             - 1:0
Ланс – Олимпик Марсилия     – 2:1

днес:
Лил – Метц
Анже – Лориен
Оксер – Льо Авър
Рен – Ница
Олимпик Лион - Страсбург

от петък:
Париж ФК - Нант             – 1:2

В класирането води Пари Сен Жермен с 20 точки, пред Ланс с 19,  Олимпик Марсилия с 18 и Монако със 17, Страсбург и Ланс са с по 16, Лион - 15, Лил има 14 и други.

/БД/

Към 10:30 на 26.10.2025 Новините от днес

