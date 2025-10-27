Подробно търсене

Временно е спряно движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян заради завъртял се влекач с ремарке

Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова
Снимка: БТА/ архив
с. Бачково,  
27.10.2025 15:17
 (БТА)

Временно е спряно движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян заради завъртял се влекач с ремарке, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.  

Около 14:30 часа е получен сигнал, че на пътя Асеновград - Смолян след Бачково в посока Нареченски бани се е завъртял влекач с ремарке и е препречил пътното платно. Временното ограничение се въвежда до изтеглянето на влекача. Автопатрули на Районно управление (РУ)-Асеновград пренасочват автомобилите по други възможни маршрути.

 

/МК/

