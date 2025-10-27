Украйна работи с партньорите си за ускоряване на доставките на системи за противовъздушна отбрана, заяви украинският външен министър

Украйна работи с международните си партньори да бъдат ускорени доставките на системи за противовъздушна отбрана до края на годината, заяви външният министър Андрий Сибига на съвместна пресконференция в Киев с естонския си колега Маргус Цахкна, съобщи Укринформ.

"За да защитим стратегическата си енергийна инфраструктура, преди зимата да настъпи, имаме нужда от допълнителни системи за противовъздушна отбрана. Разчитаме на това, че програмата PURL (Приоритетен списък с нуждите на Украйна) на НАТО може да ни помогне да получим още системи "Пейтриът" от САЩ. В момента нашето искане е за поне десет такива комплекса, които са ни необходими незабавно. Освен тях се нуждаем и от други типове системи. Активно си сътрудничим със съюзниците, за да ускорим доставките до края на годината", подчерта Сибига.

Той добави, че също толкова важно е Украйна да развие собствения си капацитет за производство на оръжейни системи, особено на такива с голям обсег.

Министърът отбеляза и ключовата роля на дроновете прехващачи в системата за въздушна отбрана. По думите му съюзниците на Украйна вече откликват на призивите ѝ за увеличаване на производството. Сибига прогнозира, че дроновете ще продължат да играят все по-значима роля в защитата на Украйна.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Великобритания ще подкрепи Украйна с нови системи за противовъздушна отбрана, ракети и с производството на дронове прехващачи.