След обществено обсъждане ще се решава къде в Ловеч да бъде поставен самолет МиГ-21, с който е летял Георги Иванов

Обществено обсъждане за поставяне на самолет МиГ-21, с който е летял първият български космонавт Георги Иванов, на видно място на в Ловеч ще се състои на 24 ноември в заседателната зала на Общината. Обявата за това е публикувана на сайта на общинската администрация и е във връзка с постъпило в Община Ловеч заявление от Петър Матеев – председател на военния комитет, инициатор на идеята.

МиГ-21 към момента се намира в двора на бившата казарма в Ловеч. На същия самолет Георги Иванов е летял през 1969 г., посочват от военния комитет.

Инициативният комитет, който е осигурил самолета, настоява той да бъде поставен на Алеята на космонавтите в града. Идеята е изтребителят да напомня за делото на първия български космонавт.

Асоциацията на българската авиационна индустрия е изразила своята подкрепа за позициониране на самолета МиГ-21 в алеята на космонавтите в Ловеч.

Този самолет е предоставен от командващия Военновъздушните сили като музеен експонат първоначално на фирма, но след това е транспортиран от Пловдив с доброволни дарения и оставен в казармата в Ловеч за съхранение, изложен на неблагоприятни метеорологични условия. Там е повече от три години, посочи за БТА Матеев.

По думите му, авиационното общество настоява, че мястото на самолета е на Алеята на космонавтите, която е свързана с Георги Иванов. „Като съвременници сме длъжни да съхраним и предадем на следващите поколения. Ловчалии трябва да прогледнем и да разберем какъв човек притежаваме. Трябва да направим един реверанс към неговото дело, да съхраним самолета“, добави още Петър Матеев.