Дибала: "Това е важна победа, но нивата е дълга"

Пауло Дибала вкара победния гол за успеха на Рома с 1:0 при гостуването на Сасуоло, с който тимът се изравни с Наполи на върха в класирането, на Серия А но аржентинецът предупреди, че трите точки не бива да главозамайват "вълците", тъй като предстоят още много мачове до края на сезона. Дибала бе избран за Играч на мача срещу Сасуоло.

"Знаехме преди мача, че има възможност да застанем на върха на таблицата, но нивата е дълга. Остават много мачове. Това са три важни точки, също така, за да се реабилитираме след пораженията от последните няколко дни. Доволни сме, но сега трябва веднага да се съсредоточим върху мача в сряда. Трудности с отбелязването на голове? Нападателите процъфтяват с голове и е очевидно, че искаме да вкарваме във всеки мач. За съжаление, има трудни моменти през сезона, но важното е, че отборът печели: който и да вкара, няма значение", коментира Дибала, цитиран от италианските медии.