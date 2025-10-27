Регионалният исторически музей в Хасково получи като дарение три албума с редки снимки от периода 1938-1941 г.

Регионалният исторически музей в Хасково получи като дарение три албума с редки снимки от периода 1938-1941 година, съобщиха на брифинг главните уредници в институцията д-р Веселина Узунова и Милен Вълчев. Снимките са голяма рядкост, тъй като фотографии от това време са били масово прочиствани от архивите след девети септември заради страх от репресии.

Фотосите са от личния архив на тогавашния областен управител на Стара Загора Стефан Клечков, като административната единица е обхващала и районите на Хасково, Кърджали, а от 1941 година и присъединеното Беломорие. На музея ги предостави дъщерята на Клечков - 82-годишната Пенка Драгулева, уточни Узунова.

Снимките са запечатали официални събития в населени места в целия регион, които Клечков е обикалял заедно с убития впоследствие от Народния съд депутат Марко Саркарски и неговия колега Георги Чалбуров, околийски управители и кметове. Единият от албумите е посветен изцяло на откриването на войнишкия паметник в Кърджали.

Клечков е бил забележителна личност - след Софийския университет завършва право в Хайделберг и докторантура по международно право в Италия, посочи Вълчев. Ръководител е на държавната младежка организация "Бранник". Има принос за спасяването от депортацията на 37 български евреи от Беломорието.